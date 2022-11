Slavia porazila Ostravu 3:1 a na vedoucí Plzeň ztrácí pouze bod

Praha - Fotbalisté Slavie porazili v 15. kole první ligy Ostravu 3:1. Pražané z druhého místa neúplné tabulky ztrácejí na vedoucí Plzeň pouze bod, obhájce titulu má ale k dobru středeční dohrávku s nováčkem z Brna. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a Baníku nepodlehli v 11. ligovém utkání v řadě.

Na góly si 16.130 diváků v Edenu muselo počkat do druhé půle. Domácí dostal do vedení vlastní brankou Filip Kaloč, vyrovnání obstaral Jiří Fleišman. Triumf vršovického celku zařídil premiérovými dvěma zásahy v lize střídající Matěj Jurásek. Ostravští venku potřinácté za sebou nezvítězili a patří jim 12. místo.

Slavia si před úvodním výkopem připomněla 130. výročí od založení. Při té příležitosti pojmenovala východní tribunu po svém dlouholetém hráči a mistru Evropy z roku 1976 Františku Veselém.

"Červenobílí", kteří ve čtvrtek nepostoupili ze skupiny Evropské konferenční ligy, byli od začátku aktivnější a více drželi míč, první větší příležitost si však vypracovali až v 37. minutě. Ostravský útočník Almási nechtěně prodloužil centr po rohovém kopu Slavie a jeho spoluhráč Frydrych včasnou hlavičkou zachránil Slezany od inkasovaného gólu.

O chvíli později Lingr obloučkem zpoza vápna trefil břevno. Do vedení mohli jít hosté, když Šehič běžel sám na bránu, jenže trestuhodně minul. Na opačné straně stoper Santos hlavičkoval vedle.

V 53. minutě se slávisté dočkali. Usor odcentroval do vápna a kapitán jednadvacítky Kaloč míč hlavou nešťastně usměrnil na zadní tyč.

Za pět minut Baník srovnal. Šehič našel od rohového praporku nikým nehlídaného Fleišmana a osmatřicetiletý obránce nechytatelnou hlavou nedal Kolářovi šanci. Fleišman se trefil ve druhém kole po sobě.

V 73. minutě ale Pražané opět odskočili. Matěj Jurásek si navedl balon na levačku a střelou na bližší tyč zařídil rozdílový gól. Devatenáctiletému záložníkovi stačily na první ligový zásah necelé tři minuty na hřišti. Ostravané se ještě dožadovali přezkoumání situace kvůli možnému faulu Olayinky na Ndefeho, branka však platila.

O šest minut později Matěj Jurásek krásnou ranou z dálky do "šibenice" zpečetil tříbodový triumf domácích. Slavia má se 47 góly nejlepší útok ligy. V Edenu vyhrála všech osm zápasů v ročníku nejvyšší soutěže při skóre 35:4 a s 24 body je tam nejlepším týmem soutěže.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Z obou stran dobrý zápas. Spousta rychlých brejků na obou stranách. Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Baník pozorně bránil, dobře nás dostupoval a vyhrával spoustu osobních soubojů. Nebylo jednoduché prokousat se jeho zformovanou obranou. V některých situacích se nám to podařilo. Bohužel v jedné jsme trefili břevno a ve druhé jsme netrefili branku. Pak jsme přežili rychlý protiútok soupeře. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit s ještě větší aktivitou. Nakonec nám pomohl centr ze strany, který zapadl do branky. Vzápětí jsme nezachytili Fleišmana, který hlavičkoval úplně sám a dal gól na 1:1. Zbytečně jsme si to zkomplikovali. Naštěstí nám pomohli střídající hráči, hlavně Matěj (Jurásek), který podal skvělý výkon. Rozhýbal levou stranu soupeře, byl strašně silný na balonu a driblinku, navíc přidal krásný gól. Chtěl bych mu pogratulovat k prvním ligovým gólům. Dvěma góly nás dostal do 3:1. Jsme spokojení, že jsme vyhráli, protože Baník má velké ambice, dobré mužstvo a skvělého trenéra."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Viděli jsme zajímavé utkání. Z naší strany to nebylo optimální, co se týká herních dovedností. Kazili jsme hodně míčů, nebyli jsme moc v kombinaci. Hráli jsme ale se Slavií, která je právě doma v tomhle velice silná. Pozorně jsme bránili. Snažili jsme se dostat do brejkové situace, ta se nám v první půli naskytla. Měli jsme jít do vedení, protože to byla stoprocentní gólová šance, kterou jsme neproměnili. Kazili jsme hodně přihrávek. Možná to pramenilo z toho, že nás Slavie v určitých situacích presovala. Dostali jsme první gól, ale podařilo se nám vyrovnat ze standardky, což byla vzpruha. Škoda druhého gólu, tam se zápas hodně lámal. Možná kdybychom vydrželi ještě nějakou minutu, mohlo se to klidně zlomit na naší stranu. Zápas pro Slavii nebyl vůbec jednoduchý. Třetí gól pramenil z toho, že jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Jsem spokojený, že mužstvo odevzdalo všechno. Neměl jsem pocit, že by někdo propadl po rychlostní, fyzické stránce. Chybělo nám ale trochu herní kvality, proto je výsledek takový."

Slavia Praha - Baník Ostrava 3:1 (0:0)

Branky: 73. a 79. M. Jurásek, 53. vlastní Kaloč - 58. Fleišman. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Paták - Kocourek (video). ŽK: Douděra, Provod - Kaloč, Cadu. Diváci: 16.130.

Slavia: Kolář - Douděra, Santos, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada (46. Tiéhi), Oscar (87. Kričfaluši) - Usor (70. M. Jurásek), Lingr (80. Provod), Olayinka - Jurečka (70. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu (70. P. Jaroň), Kuzmanovič (71. Miškovič), Kaloč (58. Boula), Tetour (84. Smékal), Šehič (84. Tijani) - Almási. Trenér: Hapal.