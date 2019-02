Slatiňany (Chrudimsko) - V hřebčíně ve Slatiňanech na Chrudimsku se v noci na dnešek narodilo první letošní hříbě. Novorozená klisna Xabea XIV si odpoledne užila krátkou vycházku. Už od prvních hodin po narození pečovatelé hříbě učí nové věci.

"Klisna si musí postupně zvyknout na čištění, zvedání nohou, nasazování ohlávky. Za týden ji začneme pouštět do výběhu," řekla ČTK zootechnička Kateřina Neumannová.

Desetiletá klisna Xamora porodila své čtvrté hříbě, otcem je čtrnáctiletý hřebec Solo Elgata XXVIII. "Porod byl bez komplikací, hříbě i klisna jsou v pořádku. Klisna má silné klouby, vypadá, že bude mohutná. Je klidná, k lidem přátelská," řekla Neumannová.

Jméno narozené klisny muselo začínat na písmeno X, stejně jako má jeho matka. Vymyslet další jméno v pořadí, které začíná na málo frekventované X, nebylo lehké. Ve Španělsku je v provincii Alicante město Xábia. Označení Xabea náleží v latině rodu rovnokřídlého hmyzu.

"Jména se nesmí opakovat. Na jiná písmena se hledají lehčeji, vybíráme je ze španělského slovníku, ale na X moc slov neexistuje, různě přehazujeme písmena," řekla Neumannová.

Hřebčín chová starokladrubské vraníky. Letos očekává narození dalších 37 hříbat. V kladrubském hřebčíně by se mělo narodit 47 běloušů. V obou hřebčínech se každý rok narodí kolem osmi desítek hříbat, letos bude porodnost o malinko vyšší.

Svými tvary ani srstí narozená hříbata zdaleka nepřipomínají dospělé jedince, dospějí a vybarví se do čtyř let. Klisna Xabea bude asi půl roku s matkou. Poté ji čeká odstavení a pobyt v odchovně a také výcvik, který trvá několik let.

"Vždycky doufáme, že se nám podaří odchovat kvalitní jedince. V ideálním případě je můžeme zařadit do chovu. Nejlepší variantou by bylo, kdyby z ní byla chovná klisna," řekl ČTK ředitel kladrubského hřebčína Jiří Machek.