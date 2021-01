Slalomář Foss-Solevaag se ve Flachau dočkal první výhry v SP

Flachau (Rakousko) - Norský lyžař Sebastian Foss-Solevaag vyhrál druhý víkendový slalom v rakouském Flachau a ve 29 letech si připsal první vítězství ve Světovém poháru. Bronzový olympijský medailista z týmové soutěže se výhry dočkal v 86. startu mezi elitou.

Foss-Solevaag zajel nejrychlejší časy v obou kolech. V předvánočním slalomu v Madonně di Campiglio ještě vedení z první jízdy neudržel a skončil druhý, dnes ale tlak zvládl suverénně. Druhého Rakušana Marca Schwarze za sebou Nor nechal o 76 setin sekundy, třetí skončil s odstupem 95 setin lídr SP Alexis Pinturault z Francie.

Fosse-Solevaag vyhrál den poté, co norská reprezentace přišla do konce sezony o úřadujícího vítěze SP Aleksandera Aamodta Kildeho, jenž si při tréninku přetrhl zkřížený vaz v koleni. Už minulý týden v Adelbodenu přitom utrpěli vážná zranění talentovaní mladíci Lucas Braathen a Atle Lie McGrath.

I proto Foss-Solevaag označil triumf za týmové vítězství. "Nejsme největší tým, ale jsme útočící Vikingové a držíme při sobě. Tohoto vítězství bych bez svých trenérů a kolegů z týmu nedosáhl. Ukazuje to nejen to, že máme dobrého týmového ducha, ale také že může vyhrát kdokoli z nás. To je skvělé," řekl čtvrtý norský vítěz v aktuální sezoně SP.

Schwarz o jedno místo vylepšil výsledek ze soboty a vrátil se do čela hodnocení disciplíny, z něhož ho o den dříve sesadil prvním vítězstvím v kariéře krajan Manuel Feller. Jednomu z domácích favoritů dnes nevyšla druhá jízda. Útočil z průběžné třetí pozice, ale příliš riskoval a málem vypadl. Na trati se zachránil, ale dojel s velkým odstupem sedmnáctý.

Druhé kolo naopak mimořádně vyšlo Pinturaultovi, jenž se posunul z osmé pozice až na stupně vítězů. Devětadvacetiletý Francouz si polepšil v boji o velký křišťálový glóbus, z něhož v sobotu vypadl jeho velký soupeř Kilde. Norský sjezdař, jenž v minulém ročníku porazil Pinturaulta v celkovém hodnocení o 54 bodů, je aktuálně druhý bez šance rozšířit svou sbírku. Před třetím Marcem Odermattem ze Švýcarska má Pinturault náskok 277 bodů.

Do historie se dnes zapsal aténský rodák AJ Ginnis. Bývalý americký reprezentant se rozhodl od této sezony závodit za svou rodnou zemi a díky 11. místu vybojoval pro Řecko první body ve Světovém poháru.

Útok na první body v sezoně nevyšel Kryštofu Krýzlovi. Čtyřiatřicetiletý český reprezentant byl v sobotu v 1. kole osmatřicátý a dnes úvodní jízdu nedokončil.

Flachau převzalo pořádání víkendových slalomů od Kitzbühelu, kde se nemohlo jet kvůli výskytu koronaviru v oblasti. Původně se mělo tento víkend závodit na Lauberhornu ve Wengenu, ale i tamní pořadatelé se museli kvůli šíření nákazy SP vzdát. Rakouští představitelé dnes ubezpečili, že závody na Hahnenkammu v Kitzbühelu plánované na příští víkend se pojedou.

Pořadí slalomu mužů ve Flachau:

1. Foss-Solevaag (Nor.) 1:46,23 (53,50+52,73), 2. Schwarz (Rak.) -0,76 (53,84+53,15), 3. Pinturault (Fr.) -0,95 (54,18+53,00), 4. Meillard (Švýc.) -1,14 (53,85+53,52), 5. Gstrein (Rak.) -1,15 (53,77+53,61), 6. Aerni (Švýc.) -1,31 (54,10+53,44), 7. Kristoffersen (Nor.) -1,36 (54,01+53,58), 8. Jakobsen (Švéd.) -1,39 (54,52+53,10), 9. Zenhäusern (Švýc.) -1,66 (54,63+53,26), 10. Matt (Rak.) -1,81 (54,42+53,62), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 11 závodů): 1. Schwarz 389, 2. Feller (Rak.) 324, 3. Foss-Solevaag 308, 4. Strasser (Něm.) 278, 5. Zenhäusern 238, 6. Kristoffersen 215.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Pinturault 778, 2. Kilde (Nor.) 560, 3. Odermatt (Švýc.) 501, 4. Schwarz 466, 5. Zubčič (Chorv.) 462, 6. Meillard 428.