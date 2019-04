Praha - Energetické skupině innogy klesl loni meziročně čistý zisk na českém trhu o 14 procent na devět miliard korun. Tržby se proti roku 2017 snížily o půl procenta na 42,5 miliardy korun. Firma, která je největším distributorem plynu v Česku, to dnes sdělila ČTK. Podobu výsledků podle ní ovlivnilo hlavně teplé počasí.

"Z hlediska teplotního průběhu panovalo v loňském roce vůbec nejteplejší počasí od začátku měření v roce 1961. Průměrná teplota byla proti dlouhodobému průměru vyšší o 1,7 stupně. To samozřejmě negativně ovlivnilo celoroční prodané objemy zemního plynu," uvedl finanční ředitel innogy Česká republika Thomas Merker.

Celkem loni skupina dodala svým zákazníkům v Česku 27,2 terawatthodiny (TWh) zemního plynu a 2,7 TWh elektrické energie. U plynu to byl meziroční pokles o 1,2 TWh, u elektřiny naopak zaznamenala firma nárůst o 0,1 TWh.

"Ve velmi tvrdé konkurenci jako jednička na trhu s plynem úspěšně odoláváme tlaku konkurence a na trhu s elektřinou nadále organicky rosteme. V dalších oblastech jsme investovali do budoucího rozvoje prostřednictvím nákupů," sdělil předseda představenstva innogy Česká republika Martin Herrmann.

Připomněl koupi sítě plniček CNGvitall pro vozidla na stlačený zemní plyn (CNG), kterou vybudovala strojírenská skupina Vítkovice, díky níž se skupina innogy stala lídrem tohoto trhu v Česku. "Úspěšně jsme loni také vstoupili do úplně nového byznysu a chceme rozvíjet aktivity v oblasti optických sítí a poskytování vysokorychlostního internetu," dodal Herrmann.

Skupina dále uvedla, že loni v Česku investovala 4,6 miliardy korun, z toho 3,1 miliardy Kč do obnovy plynárenské soustavy. "V rámci modernizace distribuční sítě jsme v loňském roce dokončili celkem 632 staveb a zrekonstruovali 262 kilometrů plynovodů včetně 50 regulačních stanic," uvedl generální ředitel společnosti GasNet Jan Valenta.

Skupina innogy zajišťuje v ČR dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby pro více než 1,6 milionu zákazníků. Firma provozuje 65.000 kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu, vyrábí teplo a elektřinu ve 14 provozech a je největším tuzemským prodejcem stlačeného zemního plynu (CNG) ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic. Na konci loňského roku skupina v Česku zaměstnávala 4100 lidí.

Mateřská firma RWE a konkurenční E.ON se loni na evropské úrovni dohodly na rozdělení innogy, ve které RWE vlastní podíl 76,8 procenta. E.ON by v rámci dohody měl získat podíl RWE v innogy, RWE by měly zůstat aktivity innogy v odvětví obnovitelných zdrojů energie a měla by získat rovněž aktivity E.ON v tomto sektoru. E.ON pak bude vlastnit aktivity innogy v oblasti energetických sítí.