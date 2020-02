Skupině ČSOB loni stoupl čistý zisk o čtvrtinu na 19,7 miliardy Kč

Brusel/Praha - Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl o 25 procent na 19,7 miliardy korun. Zisk vzrostl mimo jiné díky vyššímu čistému úrokovému výnosu nebo jednorázovému výnosu 2,1 miliardy korun plynoucímu z přecenění 55procentního podílu ve stavební spořitelně ČMSS v souvislosti s koupí zbylých 45 procent akcií. V tiskové zprávě o tom informovala ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky.

Celkový objem aktiv pod správou skupině stoupl loni o 18 procent na 240,6 miliardy korun. Objem úvěrů ČSOB vzrostl meziročně o pět procent na 780,7 miliardy korun, objem vkladů se zvýšil o tři procenta na 959,9 miliardy korun. Provozní náklady vzrostly o sedm procent na 19 miliard korun a provozní výnosy stouply o 14 procent na 42,4 miliardy korun.

"Loňský rok se zařadil mezi nejúspěšnější v naší historii. Opírali jsme se o pokračující růst české ekonomiky, zvyšující se kupní sílu domácností a prosperující firmy s chutí investovat. Akvizicí Českomoravské stavební spořitelny jsme upevnili vedoucí postavení v oblasti bydlení a i letos budeme pomáhat klientům vyřešit veškeré potřeby související s bydlením pod jednou střechou," uvedl generální ředitel ČSOB John Hollows.

Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl i díky růstu čistého výnosu z poplatků a provizí, na zisk měly také vliv jednorázový výnos z odprodeje ČSOB Asset Management, jednorázový výnos z vypořádání staršího právního sporu a dopad konsolidace ČMSS. "Tyto faktory převážily pokles čistého zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst nákladů na zaměstnance," uvedla banka.

Podle člena představenstva ČSOB Jiřího Vévody by zisk v případě očištění o zmíněné mimořádné položky meziročně vzrostl o šest procent, čisté výnosy by stouply o tři procenta. "K výhledu na letošní rok se nebudeme vyjadřovat. To je v rukách našich akcionářů KBC. Ale s mimořádnými položkami jako loni pro letošek nepočítáme," doplnil Vévoda.

V meziročním srovnání stoupl počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví o 31 procent. O 34 procent se zvýšil počet mobilních bankovních transakcí.

Čistý úrokový výnos skupině loni stoupl meziročně o 23 procent na 32 miliard korun a čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl meziročně o šest procent na 8,5 miliardy korun.

Skupina ČSOB měla ke konci loňského roku zhruba 4,2 milionu klientů, včetně klientů ČMSS. Počet klientů přitom meziročně poklesl o 27.000. Banka měla ke konci loňska 1068 bankomatů a 225 poboček.

Výsledky za loňský rok zveřejnily i některé další velké banky. Komerční bance loni vzrostl čistý zisk o 0,4 procenta na 14,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 9,9 miliardy korun, což je meziroční růst o 12,4 procenta. Raiffeisenbank stoupl čistý zisk meziročně o 25 procent na 4,2 miliardy korun. Monetě Money Bank pak klesl konsolidovaný čistý zisk o 4,3 procenta na čtyři miliardy korun. Česká spořitelna zveřejní výsledky za loňský rok na konci února.

Do skupiny patří ČSOB, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring a Patria. ČSOB patří do mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy. Skupině KBC loni klesl čistý zisk o tři procenta na 2,49 miliardy eur (61,9 miliardy Kč).

KBC loni vydělala méně, v Česku ale zisk zvýšila o 20 procent

Belgické finanční skupině KBC, jejíž součástí je i ČSOB, loni klesl čistý zisk o tři procenta na 2,49 miliardy eur (61,9 miliardy Kč). Banka ale ve své výsledkové zprávě dnes uvedla, že v České republice zisk zvýšila o 20 procent na 789 milionů eur.

Celoroční zisk KBC překonal odhad analytiků, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 2,41 miliardy eur.

Nad odhady byl i zisk za čtvrté čtvrtletí, který se meziročně zvýšil na 702 milionů z 621 milionů eur. Zásluhu měl na tom zejména pokračující růst objemu poskytovaných úvěrů, a také plná konsolidace Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) z poloviny loňského roku.

Zisk na akcii ve čtvrtém kvartálu stoupl na 1,66 z loňských 1,44 eura, uvedla společnost.

Skupina KBC působí v Belgii a ve střední a východní Evropě. Má dohromady asi 42.000 zaměstnanců, z toho 40 procent v Belgii a 27 procent v České republice. Firma loni v září uvedla, že plánuje snižování počtu pracovních míst jak v Belgii, tak v České republice, a to zhruba o osm, respektive o sedm procent.

ČSOB patří společně s Českou spořitelnou, Komerční bankou a UniCredit Bank mezi největší české banky podle výše bilanční sumy. Kromě banky ČSOB je součástí skupiny KBC v České republice i Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, ČSOB Asset Management a skupina Patria.