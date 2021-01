Skupina PPF chce podruhé jednat s Monetou o spojení s Air Bank

Praha - Moneta Money Bank obdržela od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera podruhé návrh na zahájení jednání o případném sjednocení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky, respektive společností Benxy. Moneta to dnes zveřejnila jako povinně uveřejňovanou informaci a dodala, že je připravena s PPF o akvizici jednat. Podobný plán měla PPF na podzim 2018, transakce ale byla nakonec zrušena. Nyní PPF učinila i dobrovolný návrh na odkoupení části akcií Monety od jejích akcionářů až do výše 20 procent. Představenstvo Monety se má k odkupu vyjádřit do 29. ledna.

Mluvčí PPF Jitka Tkadlecová nechtěla nabídku komentovat. "Můžeme potvrdit, že jsme skutečně zaslali Moneta Money Bank uvedenou nabídku na odkup akcií. Dokud se ale k naší nabídce nevyjádří její adresát, považujeme za nezdvořilé ji dále veřejně komentovat," napsala Tkadlecová ČTK.

Skupina PPF ve veřejném návrhu uvádí, že v Monetě nyní drží podíl 0,63 procenta. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií se týká všech akcionářů Monety, PPF nabízí za akcii 80 korun. Akcie Monety dnes na pražské burze zakončily obchodování na ceně 67,10 koruny. Návrh předpokládá odkup akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota při započtení podílu PPF v Monetě nepřesáhne 20 procent, s právem PPF tento maximální objem jednostranně navýšit až na 29 procent.

Odkup se má realizovat ve dvou fázích. První část odkupu bude nepodmíněná a druhá bude podmíněná získáním regulatorního souhlasu České národní banky. Akcionáři Monety mohou odkup přijmout v období od 8. do 26. února, PPF si vyhrazuje právo dobu závaznosti prodloužit do 5. března. "Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií nepovede k ovládnutí Monety ze strany skupiny PPF," uvedla Moneta na základě informací PPF.

Důvodem odkupu je zájem PPF na dosažení dohody s Monetou na akvizici a vzájemné kombinaci obchodních aktivit, tedy spojení Air Bank a dalších společností ze skupiny PPF poskytujících finanční služby v ČR a na Slovensku s Monetou. Dopis také předpokládá oboustrannou hloubkovou kontrolu (tzv. due diligence).

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je druhý pokus PPF vylepšený a transakce má o dost větší šanci na dokončení než první pokus na podzim 2018. "PPF velmi chytře využila okamžik, kdy se v ČR diskutuje o horších očekáváních ekonomického oživení, problémy s očkováním v ČR i zahraničí, a bankovní tituly za sebou měly zhruba dvoutýdenní korekci," uvedl Dohnal. V tuto dobu podle něj nikdo zvenku takovou transakci nečekal. Moneta se podle něj při hloubkové kontrole "dost možná" víc zaměří na Zonky. Společnost Benxy, která pod značkou Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi, podle údajů v obchodním rejstříku předloni prohloubila ztrátu na 365 milionů korun z 275 milionů o rok dřív.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. Vlastní mimo jiné většinový podíl v tuzemském operátorovi O2 a loni v říjnu dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME), čímž ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva 44 miliard eur (cca 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí. Majetek Petra Kellnera podle údajů časopisu Forbes činí 293 miliard korun.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Čistý zisk skupiny Moneta Money Bank za tři čtvrtletí loňského roku meziročně klesl o 37,6 procenta na zhruba 1,9 miliardy korun. Na propadu zisku se podepsala pandemie nemoci covid-19. Počet klientů Monety meziročně stoupl o 35,6 procenta na 1,4 milionu.

Air Bank vykázala za tři čtvrtletí čistý zisk 1,2 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o osm procent. Počet klientů se zvýšil o 80.000 na zhruba 847.000. Air Bank získala bankovní licenci ČNB v květnu 2011.