Skupina Packeta přivezla dron pro autonomní doručování

Skupina Packeta, která vlastní přední českou technologickou firmu Zásilkovna a další společnosti zajišťující provoz výdejních míst, logistiku a doručování do zahraničí, se účastní světové výstavy v Dubaji. Od 23.10. do 14.11. představuje v českém pavilonu své služby a vystavuje dron, který byl využit v pilotním projektu pro autonomní doručování ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT.

Fotogalerie

Na akci ukazuje Packeta také svůj unikátní projekt z oblasti robotizace – jako první firma v Evropě využívá na svých depech robotické třídičky PackMan. Spojené arabské emiráty jsou první zemí Blízkého východu, do kterých začala skupina začala doručovat zásilky. V letošním roce plánuje spustit přepravu rovněž do Kataru, Ománu a Saúdské Arábie.

„V prvním kvartálu letošního roku jsme vedli řadu intenzivních jednání v SAE a stali jsme se členem Czech Business Council Dubai. Díky tomuto partnerství si Packeta zajistila stabilitu zázemí pro svou expanzi. SAE jsou tak první zemí Blízkého východu, do které jsme spustili doručování zásilek. O to více nás těší, že se výstava koná v zemi, ve které máme vlastní entitu,“ uvádí Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

„Jsme jedním z vybraných českých vystavovatelů a jako technologický lídr s hrdostí prezentujeme, jak technologie nejen aplikujeme do svých procesů, ale také sami vyvíjíme. Společně s Fakultou elektrotechnickou ČVUT představujeme video, na kterém probíhá ukázka autonomního doručování drony s návazností na naší vizi o vodíku a s myšlenkou udržitelnosti, která je jedním z podtémat letošní výstavy. Zásadním podtématem letošní výstavy je také robotizace a Packeta nyní dokončila jeden z klíčových projektu v této oblastí. Naší expozicí tak podtrhneme, že skupina Packeta je globální technologická společnost a má své místo v tvorbě budoucnosti, což je jedno z hlavních témat letošní výstavy,“ dodává Kijonková.

Expozice skupiny Packeta a ČVUT v českém pavilonu EXPO předvádí budoucnost logistiky, ve které budou při doručování zásilek spolupracovat autonomní drony s pozemními roboty. „My v tomto projektu aplikujeme naše výsledky základního výzkumu v oblasti autonomní robotiky, konkrétně technologii vyvinutou pro přesné řízení a koordinaci skupin dronů. Naše drony díky zabudovaným palubním senzorům a umělé inteligenci dokážou v reálném čase reagovat na aktuálně se vyvíjející situaci ve svém okolí, vyhýbat se překážkám a optimalizovat řešení zadaného úkolu. Právě kognitivní chování a koordinace velkých týmů spolupracujících dronů jsou pro logistické služby klíčové,“ vysvětluje Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobotických systémů (MRS) na FEL ČVUT. Jeho skupina Multirobotických systémů (MRS), která působí na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, představuje ve svém oboru naprostou špičku. Vyvíjí světově unikátní technologii velmi přesného řízení skupin helikoptér, která se ukazuje jako výrazně nejspolehlivější a nejúspěšnější ze všech konkurenčních řešení.

Hlavním mottem letošní šestiměsíční přehlídky, která začala 1. října, je Connecting Minds, Creating Future. Český pavilon se na výstavě nese v duchu Českého jara se zaměřením na udržitelnost. V hostitelských Spojených arabských emirátech mohou e-shopy s Packetou nově oslovit více než devět milionů zákazníků.Ve spolupráci s lokálním přepravním partnerem Aramex je možné doručit zásilky na adresu v režimu D+3. Packeta nabízí doručení do všech emirátů za stejnou cenu, a to od 550 korun bez DPH. Veškeré zásilky jsou do SAE přepravovány letecky. Nelze proto přepravovat zboží, které je platnou legislativou z letecké přepravy automaticky vyloučeno.

Zásilkovna odstartovala robotiku Přední česká technologická firma zahájila na svých depech provoz robotických třídiček PackMan. Jsou to AGV vozíky, které uvezou zásilky s hmotností až 15 kilogramů o rozměrech 40 x 40 x 50 centimetrů. Zásilkovna je první společností v Evropě, která začala v takové míře zařízení využívat. Roboti dokážou jezdit a třídit zásilky na jedno nabití dvě hodiny, nabíjí se pouhých 10 minut. Oproti dosavadnímu systému, kdy zásilky třídili lidé, dokážou roboti za hodinu odbavit a roztřídit více než 10.000 zásilek, což je dvojnásobek ve srovnání se stávajícím režimem. Ke svému provozu roboti potřebují lidskou sílu, jelikož zaměstnanec musí načíst zásilku do elektronické čtečky, aby robot poznal, kam má zásilku zavést. Následně člověk zásilku na robota naloží a PackMan ji doveze do příslušného shozu. PackMani tak umožní pracovníkům depa, aby se věnovali práci, ve které jsou lepší než roboti. Investice do PackManů a okolní infrastruktury se pohybuje zatím v řádech desítek milionů korun.