Skupina Krausberry vydala po 15 letech řadové studiové album Poslední nádražák

Praha - Blues-rocková skupina Krausberry vydala po 15 letech od předchozí nahrávky Nálada sedmé řadové studiové album s názvem Poslední nádražák. Album kapela v čele se zpěvákem a skladatelem Martinem Krausem nahrála ve studiu Sono Records, kde pracovala už na několika předcházejících nahrávkách. Obal CD vytvořil Karel Haloun s Luďkem Kubíkem. ČTK o tom za vydavatelství 100PROmotion informoval Šimon Kotek.

"Název alba je po mém dvojčeti Tomášovi, který to před časem bohužel zabalil. Byl výpravčí v Týnci nad Sázavou a dráhy miloval jako nikdo jiný. Na titulní fotce je brácha před školou. Fotku mi dal otec našeho spolužáka, který ji vyfotil. Myslím, že Tomáše přesně vystihuje. A navíc se mi moc líbí," uvedl lídr Krausberry Kraus.

Kapela Krausberry nahrála album v sestavě, v níž v současné době také vystupuje. Základ sestavy vedle jejího zakladatele Krause tvoří od začátku kytarista Mário Císař a baskytarista Jiří Kredba. Muzikanti na ostatních postech se často mění. Na novém albu dále hrají kytaristé Štěpán Albrecht a Vít Havlíček, na bicí Štěpán Smetáček. "Je to vlastně návrat sestavy ze začátku devadesátých let," poznamenal Kraus.

Album obsahuje 11 skladeb. Kromě skladeb Bazar - zastavárna a Díra do hlavy, které vyšly na koncertním albu Živě z Malostranské besedy v roce 2014, jsou na desce samé novinky. "Původně jsem si myslel, že už další řadovou desku ani nebudeme točit, ale jsme ješitní dědci a také jsme za těch 15 let přece jen něco udělali, a tak se to nakonec stalo. Nejdřív se mi do toho sice vůbec nechtělo, ale teď z toho mám radost a dobrý pocit. Asi to tak mělo být," sdělil Kraus, jehož kapela hraje v klubech po celé republice. V Praze skupina hraje často v Malostranské besedě a klubu Vagon.

Martin Kraus na sebe upozornil ve skupině Bluesberry. V kapele byl však jen hostem, hrál i na bicí a prezentoval vlastní písně Párek v těstíčku, Nový wawky nebo Rekreace ROH. V roce 1984 si odnesl své písně do vlastní formace Krausberry. Ta vyhrála soutěž Rock pro tento rok s písní Doláče, vydala dvě EP desky (1987) u firmy Panton. Od počátku 90. let skupina vydala šest alb - po debutu nazvaném jménem kapely Krausberry také desky "#### stačí drahoušku", Na větvi, Šiksa a gádžo, Na Hrad! a Nálada.