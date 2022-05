Skupina A: Němci přestříleli na MS Itálii 9:4, Slovensko porazilo Kazachstán

Helsinky - Němečtí hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Helsinkách Itálii 9:4, připsali si čtvrtou výhru ve skupině A a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. Itálie prohrála i pátý zápas na turnaji, se ziskem jednoho bodu je v tabulce předposlední. Hokejisté Slovenska porazili Kazachstán 4:3, podruhé na turnaji vyhráli a udrželi se ve hře o postup do čtvrtfinále. Bronzový tým z únorových olympijských her v Pekingu otočil zápas třemi góly ve druhé třetině. Kazachstán prohrál i pátý duel na šampionátu a v tabulce skupiny A v Helsinkách je poslední.

O výhře Němci rozhodli už v první třetině, ve které se čtyřikrát střelecky prosadili. Na vítězství se dvěma góly podíleli Yasin Ehliz a Daniel Fischbuch, čtyři kanadské body nasbíral Kai Wissmann. V sestavě Německa se poprvé na turnaji objevily další dvě posily ze zámoří - obránce Gawanke a útočník Reichel. Skóre otevřel v 6. minutě střelou z otočky útočník Karachun. O 76 sekund později přidal druhý gól po individuální akci obránce Wissmann, a když ve 14. minutě přidal další branku po pohotové teči Ehliz, bylo o osudu zápasu rozhodnuto.

Do branky Itálie se místo Fadaniho postavil Fazio, i on ale ještě v první třetině inkasoval. Na konci početní výhody jej překonal Fischbuch. Vedení Německa mohlo být ještě vyšší, Italům dvakrát pomohla i branková konstrukce.

Italové ve druhé části zvýšili střeleckou aktivitu a brankář Niederberger měl více práce než jeho protějšek Fazio, přesto nadále tahali za kratší konec. Ve 26. minutě se v přesilovce trefil Reichel, o 36 sekund později sice Traversa ideální tečí snížil, ale ve 35. minutě se synovec Roberta Reichla Lukas proměnil v nahrávače a připravil druhý gól v zápase pro Fischbucha.

Když ve třetí části přidali Němci v rozmezí 81 sekund dvě branky, vypadalo to na italský debakl. Svěřenci kanadského trenéra Irelanda se ale dokázali otřepat a Frigo s Mantenutem snížili na 3:8. A mohlo být pro Italy ještě lépe, gól Sanny ale rozhodčí po kontrole u videa odvolali kvůli předcházejícímu ofsajdu. V gólově bohatém utkání se poté prosadily oba výběry ještě jednou.

Hokejisté Slovenska porazili na MS Kazachstán a podruhé na turnaji vyhráli

Slováci stejně jako Němci vstoupili do svého utkání aktivně a ve 4. minutě byli blízko vedoucí brance, Fehérváry od modré čáry i dorážející Krištof ale trefili jen tyčku. Ve 13. minutě už favorit vedl, po chybě soupeře v rozehrávce se prosadil na MS poprvé hrající Kollár.

Poté ale Slováci doplatili na nedisciplinovanost Pospíšila. Jeho první faul potrestal dvě sekundy před koncem přesilové hry pohotově dorážející Panjukov, druhý prohřešek útočníka švýcarského Davosu zužitkoval Ševčenko.

Svěřenci kanadského kouče Ramsayho se ale o přestávce z nepříjemného direktu otřepali a ve druhé třetině skóre otočili. A i jim pomohla nedisciplinovanost protivníka. Akolzin dostal za atak na Minárika pětiminutový trest a Slováci se v přesilovce dvakrát prosadili. Nejprve se ujala tečovaná střela Fehérváryho, poté z brejku skóroval Liška. Vydařenou třetinu ze slovenského pohledu zakončil proměněným trestným střílením Slafkovský.

Kazachstán ale ve třetí části dokázal duel zdramatizovat. Podruhé se prosadil Panjukov, jenž tečoval nahození Orechova a potřetí překonal brankáře Húsku. Slováci ale těsný náskok uhájili i při závěrečné power play a po třech porážkách se radovali z vítězství.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Německo - Itálie 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)

Branky a nahrávky: 6. Karachun (J. Müller, Loibl), 7. Wissmann (Kastner), 14. Ehliz (Bittner, Michaelis), 18. Fischbuch (Wissmann), 26. Reichel (Noebels, Michaelis), 35. Fischbuch (Reichel, Wissmann), 42. Ehliz (Michaelis, Schmölz), 43. Karachun (Schmölz, Loibl), 58. Soramies (Wissmann, Kastner) - 26. Traversa (Miglioranzi, Pietroniro), 48. Frigo (Petan), 50. Mantenuto (Trivellato, S. Kostner), 60. Petan (Hannoun, Glira). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund (Švéd.) - Beresford (Brit.), Yletyinen (Fin). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 3311.

Sestavy:

Německo: Niederberger - Gawanke, J. Müller, Seider, M. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Noebels, Reichel, Fischbuch - Michaelis, Ehliz, Plachta - Karachun, Schmölz, Loibl - Ehl, Soramies, Kastner. Trenér: Toni Söderholm.

Itálie: Fadani (14. Fazio) - Di Perna, Trivellato, Miglioranzi, Pietroniro, Glira, Gios, Spornberger - Sanna, S. Kostner, D. Kostner - Frank, Mantenuto, McNally - Frigo, Hannoun, Petan - Deluca, Traversa, Insam - Mantinger. Trenér: Greg Ireland.

Kazachstán - Slovensko 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Panjukov (Blacker, Orechov), 18. Ševčenko (Starčenko, Valk), 44. Panjukov (Orechov) - 13. Kollár (Takáč), 30. Fehérváry (Liška, Slafkovský), 34. Liška (Krištof, Húska), 35. Slafkovský z trest. střílení. Rozhodčí: Hansen (Nor.), Šír (ČR) - Davis (USA), Zunde (Lot.). Vyloučení: 0:3, navíc Akolzin (Kaz.) 5 minut. Využití: 2:2. Diváci: 3068.

Sestavy:

Kazachstán: Šutov - Blacker, Orechov, Metalnikov, Dietz, Šalapov, Beketajev, Samat Danijar - Akolzin, Starčenko, Ševčenko - N. Michajlis, Valk, Savickij - Panjukov, Sagadějev, Šesťakov - Petuchov, Gurkov, Asetov. Trenér: Jurij Michajlis.

Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Rosandič, Grman, Jánošík - Slafkovský, Krištof, Tatar - Regenda, Roman, Pospíšil - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Takáč - Minárik. Trenér: Craig Ramsay.

Tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 22:8 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:7 12 3. Německo 5 4 0 0 1 18:12 12 4. Dánsko 4 2 0 0 2 11:9 6 5. Slovensko 5 2 0 0 3 13:17 6 6. Francie 4 1 1 0 2 8:9 5 7. Itálie 5 0 0 1 4 9:24 1 8. Kazachstán 5 0 0 0 5 10:24 0