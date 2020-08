Školy budou muset do 28. února informovat MŠMT o nákupu počítačů

Praha - Školy budou muset do 28. února příštího roku informovat ministerstvo školství o tom, jak využily peníze, které na podzim obdrží na nákup počítačů a další techniky na výuku na dálku. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství rozeslalo do škol. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová. Každá základní škola by měla do poloviny října dostat na dovybavení 20.000 korun na jednoho učitele. Celkem jim stát dá 1,2 miliardy korun. Počítače budou muset školy koupit do konce prosince.

Požadavek ministra školství Roberta Plagy (ANO), aby ministerstvo financí pro případné omezení chodu škol kvůli epidemii koronaviru uvolnilo téměř miliardu korun, schválila tento týden vláda. Sněmovna již dříve odhlasovala 300 milionů korun. "Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. února 2021 o způsobu využití finančních prostředků," napsalo dnes ministerstvo ředitelům.

Zaslalo jim zároveň odkaz na tabulku, ve které mohou najít konkrétní částku pro jednotlivé školy. Vypočtené částky podle ministerstva vychází z počtu učitelů k loňskému 30. září. Na začátku října by peníze měly dostat kraje, které je přerozdělí. Školy o ně nebudou muset žádat. Využít je budou moct zejména na notebooky či tablety, softwarové vybavení a příslušenství k počítačům, jako jsou třeba kamery, mikrofony či klávesnice. Peníze mají vyčerpat do konce roku. Započítat si je budou moct i za věci nakoupené od ledna.

Cílem je podle Plagy zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby vybavení půjčit. Podle kritiků by na to ale bylo třeba více peněz. Poukazují zároveň, že je neobdrží střední školy, a to ani víceletá gymnázia, jejichž nižšího stupně se týká povinná školní docházka podobně jako základních škol.

Novelu zákona, která zavádí povinnost distanční výuky v případě mimořádné situace, tento týden schválil Parlament a dnes ji podepsal prezident Miloš Zeman. Pokud by bylo třeba, měla by fungovat již od začátku školního roku 1. září.

Výuka na dálku fungovala už po uzavření škol 11. března na jaře. Účast na ní ale nebyla povinná a podle průzkumu České školní inspekce se jí nezúčastnilo asi 10.000 dětí. Školy se začaly otevírat postupně až po dvou měsících, docházka ale zůstala do konce minulého školního roku dobrovolná. Odborníci poukazují, že tak ve vzdělávání dětí vznikly velké rozdíly.

Nový školní rok má začít v běžném režimu se zvýšenými hygienickými opatřeními, jako je častější větrání či používání dezinfekce. Do základních škol by mělo nastoupit kolem 960.000 dětí a do středních přes 400.000.