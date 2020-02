Škoda pojmenovala své první elektrické SUV Enyaq

Praha - První elektrické SUV od Škody Auto se bude jmenovat Enyaq. Označení spojuje písmeno E symbolizující elektromobilitu a Q, které značka využívá v názvech svých SUV modelů. Jméno je odvozeno z irského slova enya a znamená "zdroj života". Škoda to uvedla v tiskové zprávě. Pojmenování Enyaq tak navazuje na jména SUV modelů Kodiaq, Karoq a Kamiq.

"Jde o první model Škody, který je od začátku vyvíjen jako elektromobil, což pro celou společnost představuje skutečný zlom. Rovněž chceme eMobilitu přinést co možná největší skupině zákazníků, a proto míříme do této nejoblíbenější třídy. Vozy segmentu A, do něhož ŠKODA ENYAQ patří, drží v Evropě největší tržní podíl," uvedl člen představenstva za prodej a marketing Alain Favey.

Karoserie SUV podle něj u zákazníků zažívá nárůst obliby. "Očekáváme, že tento trend bude v následujícím desetiletí pokračovat," dodal Favey.

První sériově vyráběné elektrické SUV značky Škoda je postavené na podvozkové platformě MEB koncernu Volkswagen. Je dalším z více než deseti elektrifikovaných modelů, které automobilka uvede do konce roku 2022 pod značkou iV. Prvním elektromobilem značky je elektrické Citigo iV, doplňuje ho plug-in hybrid Superb iV. Letos by měla přijít na trh hybridní Octavia.

Škoda Auto loni poprvé vyrobila ve svých závodech v Česku více než 900.000 aut. Meziročně její tuzemská produkce vzrostla o 2,25 procenta na 910.000 vozů. Celosvětové jí dodávky aut klesly o 0,9 procenta na 1,24 milionu vozů, důvodem byl zejména pokles na čínském a indickém trhu.

V České republice má Škoda tři výrobní závody. Hlavní je v Mladé Boleslavi, kde loni sjelo z linek 590.000 nových vozů, téměř polovinu z toho tvořila Octavia. Kromě ní vyrábí automobilka v Boleslavi modely Fabia, Scala, Kamiq a Karoq. V Kvasinách Škoda vyrábí velké SUV Kodiaq, kompaktní SUV Karoq a modely Superb a Superb iV s hybridním pohonem. Závod ve Vrchlabí se specializuje na výrobu komponentů.