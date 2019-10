Škoda Electric předala první dva trolejbusy francouzskému Limoges

PR/Škoda Transportation a.s.

Plzeň - Škoda Electric předala první dva ze tří kloubových trolejbusů pro francouzské město Limoges. Vyrobila kompletní pohon včetně baterií a zajistila finální montáž. Nové vozy jsou výsledkem spolupráce plzeňské firmy s nadnárodním koncernem Iveco, který je generálním dodavatelem, řekl ČTK obchodní manažer Škody Electric Pavel Kuch. Hodnotu zakázky podnik nezveřejnil.

Škodovka už v lednu uvedla, že dodá kompletní elektrovýzbroj pro 22 trolejbusů pro francouzské město Saint-Etienne. Na zakázce za desítky milionů korun spolupracuje s polským výrobcem autobusů Solaris. Do konce letošního roku by měl zákazník obdržet prvních pět vozů. Podle Kucha jsou ve Francii jen čtyři města s trolejbusy, ale další plánují v příštích letech návrat ekologických vozidel.

Limoges leží ve středozápadní Francii, 400 kilometrů jižně od Paříže. Ve městě se 135.000 obyvateli jezdí 31 trolejbusů. Ve středovýchodním Saint-Etienne, 60 kilometrů od Lyonu, žije 185.000 obyvatel.

"Pro Škodu to není první trolejbusový úspěch na západním trhu. V minulosti se podílela například na dodávce vozidel do hlavně Itálie, ale také do Španělska, Švédska a Portugalska," řekl Kuch.

Vozy pro Limoges mají plnohodnotný bateriový pohon s dynamickým dobíjením za jízdy. "Baterie umožňují dojezd až 15 kilometrů mimo troleje. Díky tomu budou v Limoges naše trolejbusy obsluhovat část linky v režimu elektrobusu," řekl projektový manažer Jan Naglmüller. Vozy s tímto pohonem už jezdí v ČR, na Slovensku a v Maďarsku.

Škoda Electric je největším evropským výrobcem trolejbusů. Vyrobila jich už 14.500. Jezdí ve 30 zemích Evropy, Asie a USA. Ročně podnik utrží pět až šest miliard korun. Kromě trolejbusů a elektrobusů vyrábí pohony pro elektrická vozidla, trakční motory a hybridní a vodíkové autobusy. Patří do skupiny Škoda Transportation, jejímž vlastníkem je investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera.