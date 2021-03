Škoda Auto bude plošně testovat zaměstnance pomocí samotestování

Ilustrační foto - Zaměstnanci přicházejí do vrchlabské pobočky automobilky Škoda Auto, která 27. dubna 2020 obnovila výrobu přerušenou kvůli koronaviru.

Ilustrační foto - Zaměstnanci přicházejí do vrchlabské pobočky automobilky Škoda Auto, která 27. dubna 2020 obnovila výrobu přerušenou kvůli koronaviru. ČTK/Taneček David

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto chce v souladu s vládním nařízením plošně testovat zaměstnance pomocí samotestování. Firma bude zaměstnancům nově rozdávat respirátory FFP2 podle jejich potřeb. Na všechna protiepidemická opatření vynaložila společnost Škoda Auto dosud přes jednu miliardu korun, píše vedení firmy společně s odbory v dopise zaměstnancům, který má ČTK k dispozici.

Škoda Auto je také připravena začít plošně očkovat zaměstnance, pokud vláda uvolní vakcínu a firma si ji bude moci zakoupit. Má registrované vlastní očkovací centrum a spustila předregistrační systém pro očkování. Od středy, tedy za jediný den, se do tohoto systému přihlásilo téměř 6000 zaměstnanců. Pokud by mohla firma začít s očkováním, ulevila by státu od očkování zhruba 40.000 lidí.

"Jsme připraveni s očkováním začít ihned po uvolnění očkovací látky vládou, přičemž máme zajištěn i veškerý potřebný zdravotnický materiál. Očkování bude pro naše zaměstnance zcela zdarma," uvedla Škoda Auto.

Firma již několik měsíců nabízí zaměstnancům zdarma jak PCR, tak antigenní testy. Provedla jich více než 20.000. "Dlouhodobě také trasujeme nakažené a staráme se o posilování jejich imunity. Škoda Auto a Odbory KOVO se dohodly na mimořádném výdeji respirátorů FFP2 pro ochranu zaměstnanců dle jejich potřeby a také na mimořádném výdeji vitamínů pro posílení imunity," stojí v dopise podepsaném předsedou představenstva Thomasem Schäferem a předsedou podnikové rady Jaroslavem Povšíkem.

Ze všech zaměstnanců, u kterých se potvrdila nákaza covid-19, se pouze desetina nakazila při výkonu práce. "Ostatní nákazy vznikají mimo prostředí naší společnosti. Tyto statistiky nám říkají, že uvnitř automobilky je tedy aktuálně bezpečněji než v jejím okolí," uvedla firma v dopisu. Na covid-19 byly pozitivně testovány již stovky zaměstnanců.

Škoda počítá i s očkováním agenturních zaměstnanců a zaměstnanců integrovaných firem. Ve svých třech výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí připravuje 15 stacionárních očkovacích center a k tomu tři mobilní, která bude možné přemístit a ihned využít podle aktuální potřeby. Denně je firma schopna očkovat až 1200 zaměstnanců.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR skoro 34.000.