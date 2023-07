Sklizeň obilí bude podle odhadu ČSÚ proti loňsku nižší, u řepky stoupne

Praha - Sklizeň základních obilovin letos ve srovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou klesne o 8,1 procenta na 6,955 milionu tun, uvedl dnes ve svém prvním odhadu Český statistický úřad. Snížit by se měla úroda pšenice, ječmene, ovsa i žita. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,223 milionu tun, což je proti loňsku nárůst o 4,9 procenta. Statistici údaje o sklizni během léta ještě několikrát zpřesní.

Do základních obilovin se nezapočítává kukuřice na zrno. "Podle prvních odhadů zemědělci očekávají meziročně nižší úrodu základních obilovin. Nicméně letošní žně ještě nezačaly a odhady se v průběhu sklizně budou dále upřesňovat. Finální výsledky budou nakonec, jako každý rok, do značné míry záviset také na dalším vývoji počasí," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka.

U obilovin klesla osevní plocha o 3,9 procenta na 1,249 milionu hektarů, nižší bude podle odhadu také hektarový výnos. Snížit by se měl o 4,4 procenta na 5,57 tuny z hektaru.

Právě kvůli poklesu hektarového výnosu se čeká snížení sklizně u všech druhů základních obilovin. Úroda ozimé pšenice by měla klesnout o 6,1 procenta na 4,639 milionu tun, jarního ječmene o 15 procent na 957.000 tun, ozimého ječmene o 4,4 procenta na 718.000 tun a jarní pšenice o 38,3 procenta na 154.000 tun. Tritikale, což je kříženec žita a pšenice, by měli zemědělci sklidit o 2,5 procenta méně, tedy 203.000 tun. Sklizeň ovsa odhaduje ČSÚ nižší o 12,5 procenta na úrovni 147.000 tun, u žita by měl být pokles o 7,5 procenta na 119.000 tun.

Osevní plocha řepky se ve srovnání s loňským rokem rozšířila o 10,5 procenta na 380.000 hektarů. I při meziročně slabším hektarovém výnosu je tak odhad sklizně řepky zatím vyšší, uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví. Výnos z hektaru řepky očekává ČSÚ nižší o 5,1 procenta na 3,22 tuny.