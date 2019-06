Sklenička: Ideální by byl růst rozpočtu VŠ o tři miliardy korun

Praha - Současný návrh rozpočtu vysokých škol na příští rok, který počítá s navýšením o 1,7 miliardy korun oproti letošku, je podle nově zvoleného předsedy České konference rektorů (ČKR) Petra Skleničky signál správného směru. Ideální by podle něj bylo zvýšení o tři miliardy korun. Sklenička to řekl v rozhovoru s ČTK. Peníze navíc by podle něj byly potřeba mimo jiné na mzdy, vědu, ale také na univerzitní sport.

Aktuální návrh rozpočtu na příští rok počítá podle Skleničky s navýšením peněz pro vysoké školy o 900 milionů korun na vzdělávání a o 800 milionů korun na vědu a výzkum. Letos mají vysoké školy v rozpočtu 26,6 miliardy korun, výhled na příští rok předpokládal růst o 800 milionů oproti letošku.

"Myslím, že současný návrh je signál správného trendu, i když ten trend by mohl být ještě důraznější," uvedl Sklenička. V ideálním případě by podle něj měly vysoké školy dostat proti letošku tři miliardy navíc. Zástupci ČKR již loni požadovali, aby rozpočet vysokých škol rostl do roku 2021 každoročně o tři miliardy, tedy na zhruba 36 miliard korun.

"Osobně si myslím, že ještě chybí investiční podpora sportu," uvedl Sklenička. "Pan ministr (školství Robert) Plaga (ANO) na posledním jednání České konference rektorů řekl, že to bude jedna z priorit do dalších let. Myslím si, že naše vnitřní vybavení, pokud jde o sport, je poměrně už zastaralé a je potřeba tímto směrem přemýšlet," řekl.

Podle něj by se měly vytvořit podmínky pro větší rozvoj a vznik akademických sportů. Za ideální by považoval například veslování nebo lední hokej. Univerzity by podle něj pak mohly navázat i větší spolupráci s některými sportovními kluby. "Myslím si, že by to nebyly příliš velké peníze, ale byly by to velmi užitečné peníze pro zdraví a vývoj našich studentů," řekl. Tyto aktivity by podle něj zároveň i více přiblížily vysokoškolské prostředí veřejnosti.

Peníze navíc jsou podle Skleničky třeba rovněž na mzdy i na vědu a výzkum. Například tarify v nejnižších kategoriích odborných asistentů jsou stále ještě nevyhovující a měly by se zvýšit, řekl. Nástupní platy mladých vědeckých pracovníků se podle něj pohybují asi mezi 18.000 až 20.000 korunami. Dodal nicméně, že kvalitní pracovníci mohou mít díky svému výzkumu výdělek až několikanásobně vyšší. Najít způsob spravedlivého ohodnocení je podle něj úkolem každé jednotlivé školy a akademických senátů, které schvalují mzdové předpisy.

Sklenička také řekl, že zástupci vysokých škol v současnosti dopracovávají novou metodiku pro hodnocení vědy, na kterou mají různé školy odlišné názory. Metodika by měla oceňovat víc kvalitu než kvantitu výzkumu. Letos se již v hodnocení začaly uplatňovat některé části této metodiky, uvedl. Podle něj je ještě třeba zajistit, aby za stejně hodnotný výsledek bádání nedostávaly například větší univerzity více peněz než menší univerzity a aby metodika nezvýhodňovala určitý typ škol.

Kvalita českých vysokých škol se podle Skleničky za posledních 20 až 30 let hodně zlepšila, nicméně stále zaostává za vyspělými státy. Kromě posílení rozpočtu je podle něj proto třeba i rozšířit spolupráci se zahraničními vědci a studenty. Za jeden ze způsobů, jak je do ČR nalákat, označil zavádění výuky v angličtině. Důležité je podle něj i to, aby více českých akademiků získalo zkušenost ze stáží v zahraničí.

Sklenička je rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Zástupci České konference rektorů ho zvolili svým novým předsedou minulý týden. V čele ČKR by měl od 1. srpna nahradit rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu a funkci by měl zastávat do 31. července 2021.