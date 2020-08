Skleněné šaty Blanky Matragi jsou v síni slávy Muzea rekordů

Módní návrhářka Blanka Matragi byla 27. srpna 2020 v Praze uvedena do Rekordmanské síně slávy Muzea rekordů a kuriozit. Vpravo jsou její skleněné šaty, které budou zapsány do České knihy rekordů.

Praha - Skleněný model šatů návrhářky Blanky Matragi uvedlo dnes do své síně slávy Muzeum rekordů a kuriozit. Černobílý model v reálné velikosti inspirovaný stylem op-art vystavuje Matragi na své výstavě šatů v pražském Obecním domě.

Návrhářka, která se vyučila brusičkou skla a v roce 1974 odmaturovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, žije a pracuje od 80. let v Libanonu. Je dvorní návrhářkou žen z rodin králů, emírů a šejchů. Pro ně navrhuje originální večerní toalety i svatební šaty. Zároveň tvoří autorské kolekce. Kromě módní tvorby se Matragi věnuje právě i designu skla, porcelánu nebo šperků.

"Dneska se cení nápad, kreativita a povýšit to nějaké technologie, které dávají přidanou hodnotu jakémukoliv objektu a oboru," řekla dnes v Obecním domě Matragi. Designérku a výtvarnici známou zejména svými modely stylu haute couture (oblečení šité na míru) s návrhem oslovilo Mezinárodní sklářské sympozium.

"Když mě vyzvali, abych s nimi vytvořila něco unikátního, tak mě to teď osvítilo, proč neudělat něco unikátního nejen v té vysoké krejčovině, ale tu krejčovinu přenést do toho skla," uvedla návrhářka, která se dneškem zapsala do České knihy rekordů, kterou muzeum kuriozit vydává. "O Blance víme dlouho, protože je to člověk, který ve svém oboru dokázal něco, co možná nikdo jiný, co se týká České republiky," řekl Luboš Rafaj z agentury Dobrý den, která české rekordy spravuje.

Matragi se narodila v roce 1953 ve Světlé nad Sázavou. V roce 1979 se vdala za Makrama Matragiho z Libanonu, kde od 80. let žije. V Bejrútu otevřela módní salon Blanka Haute Couture. V Česku mohou lidé její modely vidět v Obecním domě na výstavě s názvem Timeless (Nadčasový). Kromě skleněných šatů jsou na výstavě k vidění například i šaty z 80. let, které Matragi nechala vytvořit pro rodinu ropného magnáta z Perského zálivu. Výstava trvá od roku 2018 do konce letošního roku.

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit vzniklo před 26 lety. Stojí za nám pelhřimovská agentura Dobrý den. Za 30 let své činnosti agentura shromáždila více než 10.000 českých rekordů ze všech možných oblastí. Pro muzeum získala řadu unikátů, jako jsou například funkční praní stroje ze skla, kamenné housle či kolekce modelů slepených ze sirek. Letos do síně slávy uvedlo muzeum například atletku Jarmilu Kratochvílovou či hudebníka Jiřího Suchého.