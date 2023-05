Skleněné Kunratické Jezulátko Jiřího Pačinka požehnal kardinál Dominik Duka

Kunratice u Cvikova (Českolipsko ) - Skleněné Kunratické Jezulátko Jiřího Pačinka požehnal dnes v Kunraticích u Cvikova kardinál Dominik Duka. Křišťálová plastika bude zdobit boční oltář sv. Josefa v Křišťálovém chrámu v této obci, řekl při té příležitosti ČTK manažer sklárny David Sobotka. Nejde o první takovou plastiku z dílny známého skláře, už před více než dvěma lety věnoval podobnou skleněnou sošku Litomyšli, kde je v piaristickém kostele Nalezení svatého Kříže.

Jezulátko se "narodilo" během několika hodin loni na Štědrý den. "To v Litomyšli je podobné, ale je do zelena, to naše je hezčí, protože jsem zase o něco šikovnější, tak je propracovanější. Má růžovo-purpurové šaty, použili jsme tam ještě slídu, která mu dodává třpyt," doplnil Pačinek. Zhruba 35 centimetrů vysokou sošku tvořil takzvaně z volné ruky. "Já to dělám tak, že si zkouknu pár obrázků i třeba kreslených a pak si o tom přemýšlím, když jedu autem nebo dělám něco na zahradě. A pak, když to jdu vyrábět, tak už to vlastně dělám podruhé nebo potřetí," dodal výtvarník.

Soška je volnou Pačinkovou interpretací Pražského jezulátka ze 16. století. Není první sakrální plastikou, kterou skláři společnosti Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova v posledních letech vytvořili. Předloni vyrobili křišťálový relikviář svaté Zdislavy. Unikátní monstranci s ostatkem české světice a patronky Libereckého kraje předali papeži Františkovi ve Vatikánu biskupové Čech, Moravy a Slezska. Skláři tehdy vyrobili křišťálových schránek víc, "číslo dvě" mohou vidět návštěvníci Křišťálového chrámu v Kunraticích na jednom z bočních oltářů.

"Historicky právě kostely a chrámy dávaly příležitost různý výtvarníkům a řemeslníkům," řekl Pačinek, který s týmem nadšenců proměnil v Křišťálový chrám zchátralý kostel Povýšení svatého Kříže v Kunraticích. Od roku 2020 v něm představuje nejen desítky svých vlastních prací, ale také díla dalších výtvarníků, jako byl třeba Bořek Šípek, Miluše a René Roubíčkovi, aktuálně v chrámu vystavuje dřevořezby i kovářské práce liberecký výtvarník Václav Plechatý.

Pačinek má pro kostel i obec další plány. "V budoucnu bych chtěl pro kostel vytvořit v životní velikosti Ježíše na kříži, je to můj sen, ale musím se na to perfektně připravit. Bude to figura z několika částí," řekl výtvarník. Rád by k výrobě jednotlivých částí pozval do sklárny přátele a příznivce. V hlavě nosí také myšlenku oživit dnes zarostlý blízký kopec. "Musíme to samozřejmě probrat s místními i se starostou, jestli by to bylo vhodné, rád bych tam ale v příštích letech vytvořil křížovou cestu ze skla," dodal.