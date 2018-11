Praha - Skipasy ve větších českých lyžařských střediscích pro nastávající sezonu meziročně zdraží v průměru o 3,5 procenta na 599 korun pro dospělého, pro dítě na 428 korun. Jde o průměrnou cenu ve 35 největších areálech, které tvoří zhruba 80 procent návštěvnosti. Na tiskové konferenci to řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Pokud by se vzala v úvahu také menší střediska, ceny by se podle něj zvedly celkově asi o dvě procenta. Stále více areálů umožňuje nákup skipasů přes internet, kde jsou ceny nižší, uvedl dále Knot.

"Průměr už zhruba pět let počítáme z lepší třetiny českých areálů. Zvýšení je velmi mírné, ani zdaleka neodpovídá růstu cen energií nebo mzdových nákladů. Lyžaři navíc mohou výrazně ušetřit při nákupu skipasů přes internet, který umožňuje stále více areálů. Touto cestou některá střediska oproti loňsku v podstatě zlevňují," řekl Knot.

Například největší krkonošský lyžařský areál Špindlerův Mlýn na zimu zdraží cenu skipasu zakoupeného v pokladně u sjezdovky z 890 na 1000 Kč. Jak minulý týden uvedli zástupci areálu, při koupi v samoobslužné pokladně vyjde denní permanentka na 890 Kč a v e-shopu při koupi tři dny dopředu na 820 Kč.

Cena celosezonní permanentky, takzvaného Czech Skipassu, která platí ve 23 areálech, zůstává na loňských 11.000 Kč pro dospělé a 8000 Kč pro děti. Zahrnuje 40 lanovek a 135 vleků. Délka sjezdovek proti loňsku vzrostla o 25 kilometrů na 215 km. "Zvýšil se i komfort pro zákazníky, protože starší vleky byly často vyměněny za nové lanové dráhy," doplnil Knot.

Celkové investice před zimní sezonou jsou podle něj podobné jako v minulém roce, pohybují se kolem 650 milionů korun. "Za období posledních pěti let je ovšem rekordní počet postavených lanovek. Jedná se celkem o osm nových dopravních zařízení, která vesměs nahradila původní zastaralé vleky," uvedl dále Knot.

Jde například o téměř kilometr dlouhou čtyřsedačku s ochranou před nepřízní počasí, tzv. bublinou, na Tanvaldském Špičáku, další nové lanovky jsou podle Knota také v Krkonoších, Jeseníkách a Beskydech. "Pokračuje také rozšiřování a výstavba nových sjezdových tratí. Takové změny prodělaly například horská střediska na Lipně nebo v Dolní Moravě. Novinkou je i propojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a přímé lyžařské propojení s Božím Darem," dodal Knot. Lyžaři tak v těchto krušnohorských střediscích budou mít k dispozici 31,5 kilometru tratí místo původních 18 kilometrů.

"Nemalá část investic míří také do lepších služeb a gastronomie. Například Dolní Morava otevře panoramatickou restauraci s jedinečnou konstrukcí, která nabídne výhled na Králický Sněžník a jeho údolí. Další modernizované tratě najdou lyžaři na Lipně nebo na Ještědu," řekl Knot.