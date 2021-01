Skiareály zůstanou zavřené, vláda připraví kompenzace

Praha - Lyžařská střediska zůstanou nadále uzavřena, vláda dnes rozhodla o prodloužení stávajících protiepidemických opatření do 22. ledna. Nebude však zamezen příjezd ke skiareálům, jak to zavedlo například Německo. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) připravuje speciální program kompenzací pro lyžařské areály. V pondělí by ho chtěl představit vládě. Havlíček to řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu.

Havlíček se pokoušel vládě navrhnout variantu, aby se skiareály za určitého systému a podmínek mohly otevřít, respektuje ale rozhodnutí nařízení neuvolňovat, řekl. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už ve středu uvedl, že fungování lyžařských areálů nepodpoří. Dnes dodal, že zimní střediska nejsou rozhodně místem, kde by byl omezen sociální kontakt. Střediska mohla být v zimní sezoně zatím otevřena od 18. do 26. prosince.

Provozovatelé skiareálů a zástupci cestovního ruchu ve středeční výzvě vládě požádali o pomoc se zajištěním bezpečnosti na sjezdovkách, kterou sami při omezeném nebo nulovém provozu garantovat nedokážou. Zástupci kabinetu se k tomuto problému dnes nevyjádřili. "Nepůjdeme cestou německou, která nejenom že zavřela areály, ale dokonce s ohledem na to, co by hrozilo podobně třeba jako v České republice, ještě zamezila příjezd k těm areálům. Chceme, aby turisté, nebo ti, kteří se tam chovají korektně, měli možnost tam dojet, aby měli možnost tam alespoň nějakým elementárním způsobem vyplnit svůj volný čas v rámci pobytu v přírodě," uvedl Havlíček.

Ohledně kompenzací se Havlíček ještě dnes odpoledne sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ředitelem Asociace horských středisek (AHS) Liborem Knotem, aby domluvili specifické podmínky programu náhrad, řekl dále ministr.

V ČR je podle Havlíčka 450 skiareálů, z toho 150 větších. Svou činností do rozpočtu přinášejí 13 miliard korun ročně, obslouží 2,5 milionu lyžařů a zaměstnávají 45.000 lidí. "Provozoavtelé skiareálů jsou v naprosto specifické situaci, oni mají možnost provozovat areály v jednotkách měsíců, ne-li dokonce týdnů v roce. Musí tím pádem pokrýt náklady na celý rok z toho, co vydělají v těchto dnech," uvedl Havlíček.

Ztráta lyžařských areálů do 10. ledna bude podle AHS činit miliardu až 1,2 miliardy korun.