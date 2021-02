Širší vedení KSČM má vyhlášení nouzového stavu za neústavní

Praha - Nedělní vyhlášení nouzového stavu vládou po dohodě s kraji pokládají komunisté za neústavní. Dohodlo se na tom dnes širší vedení KSČM, ČTK o tom informovala mluvčí KSČM Helena Grofová. Podle poslankyně Miloslavy Vostré se komunisté přidají k iniciativě zařadit rozpravu o tom na schůzi Sněmovny v tomto týdnu. Pokus o vyvolání mimořádné schůze ke zrušení nouzového stavu ohlásila opoziční SPD. Potřebuje 40 poslaneckých podpisů, klub hnutí čítá 19 členů. Podle Vostré by ani s 15 hlasy komunistů nedala SPD potřebný počet dohromady.

"Může to být ale zařazeno jako bod jednání na svolanou schůzi. V tom případě my zařazení toho bodu samozřejmě podpoříme," řekla Vostrá ČTK. Nový nouzový stav trvá od pondělí, vláda jej vyhlásila na žádost hejtmanů poté, co s prodloužením dosavadního stavu nouze nesouhlasila Sněmovna.

Ústavní soud (ÚS) obdržel k dnešku první dva návrhy na zrušení nového nouzového stavu. Podali je občané, v jednom případě spolu s firmou z oblasti pohostinství, zjistila dnes ČTK z přehledu takzvaných plenárních věcí na webu soudu.

Podporu pro svůj podnět hledá poslankyně opoziční Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Kabinet podle ní obchází vůli Sněmovny. Pro podání podnětu, který se týká také uzavření škol, omezení podnikání a způsobu prodlužování nouzového stavu, potřebuje podpisy nejméně 25 poslanců. Trikolóra má tři poslance.

O podnětu k ÚS mluvil už o víkendu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Následně uvedl, že se stížností prozatím počká, uvidí, jak bude postupovat Sněmovna. Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že podle analýzy vlády je postup v souladu s ústavou. O ústavnosti nového nouzového stavu je přesvědčen i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), řada právních expertů však má opačný názor.