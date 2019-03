Ilustrační foto - Na dálnici D11 u Prahy začala dopravní omezení kvůli chystané rekonstrukci vozovky. Od pátku 30. března až do pondělí 2. dubna byla dálnice mezi Prahou a osmým kilometrem zúžena v každém směru do jednoho pruhu, silničáři tam museli instalovat dopravní značení. V pondělí ráno byla dálnice opět rozšířena na dva pruhy v každém směru, které budou řidičům k dispozici po celou dobu opravy. Jako první přijde na řadu oprava pásu ve směru z Prahy na Hradec Králové. Oprava tohoto směru by měla skončit v říjnu. Příští rok v dubnu pak přijde na řadu druhý směr, který bude dokončen v září 2019. Součástí projektu za 788 milionů korun bez DPH je rekonstrukce křižovatkových větví spojujících dálnici s Pražským okruhem. Snímek je z 2. dubna odpoledne, vlevo je směr na Prahu. ČTK/Šulová Kateřina