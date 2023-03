Šilhavý označil Poláky za favority, k dispozici by měl mít i uzdraveného Coufala

Praha - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý označil Polsko, pátečního úvodního soupeře v kvalifikaci mistrovství Evropy, za favorita skupiny. Až na zraněného Patrika Schicka nemusel kouč řešit žádné další problémy v původní nominaci, k dispozici by měl mít i obránce Vladimíra Coufala, který již trénuje naplno. O sestavě je Šilhavý rozhodnutý, v lehké nadsázce na tiskové konferenci nevyloučil, že znovu změní rozestavení.

"Polsko je velmi silný tým. Samozřejmě největší hvězdou je (útočník Robert) Lewandowski, to je jasné. Všichni, diváci se na něj těší. Ale není to jen o něm. Jsou tam další hráči jako Zieliňski, který hraje skvěle, brankář Szczesny. Mohl bych jmenovat dál. Myslím, že Polsko je právem favoritem skupiny," řekl Šilhavý.

Všech 24 hráčů v nominaci je podle něj zdravotně v pořádku. Chybět by neměl ani pravý bek Coufal, jenž kvůli zranění paty scházel v posledních pěti soutěžních zápasech West Hamu. "Vláďa včera trénoval úplně naplno s týmem, dnes je připraven k tréninku. Pokud se na tréninku nic nestane, bude k dispozici," uvedl Šilhavý.

O sestavě už má jasno. Reprezentace pod ním v poslední době hrála v rozestavení se čtyřmi i třemi obránci. "Sestavu už máme v hlavě, už ani o ničem nepřemýšlíme. Muselo by se jedině něco stát na tréninku nebo by se někdo musel špatně vyspat. Takže je to dané. Rozestavení nechci prozradit, možná bude třetí," řekl Šilhavý s úsměvem.

Poláky poprvé povede nový trenér Fernando Santos, který čelil Česku už vloni coby kouč Portugalska ve dvou vítězných zápasech elitní skupiny A Ligy národů. "Zasluhuje velký respekt. Má velké zkušenosti, za sebou velké úspěchy. Jsem přesvědčený, že polskému týmu pomůže svým nadhledem, zkušeností. Je to velký trenér. Možná tam ze začátku může být trochu jazyková bariéra, ale polští hráči jsou dostatečně zkušení na to, aby dokázali najít společnou řeč," uvedl Šilhavý.

Kvůli zranění nemůže v pátek proti Polsku ani v pondělí v druhém duelu kvalifikace v Moldavsku využít útočnou jedničku Schicka. "Komu by nechyběl nejlepší střelec mistrovství Evropy? Koneckonců s Lewandowským v minulé sezoně v bundeslize soupeřil o pozici nejlepšího střelce, to o něčem vypovídá. Ale jsou tu jiní útočníci, kteří mají dobrou formu. Věřím, že ho zvládnout nahradit," dodal Šilhavý.