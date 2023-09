Šilhavý: Je to škoda, mohli jsme si udělat výhodu

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý litoval, že čeští fotbalisté ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy jen remizovali doma s Albánií 1:1 a nevyužili velkou šanci v polovině skupiny výrazně nakročit k postupu na šampionát v příštím roce. Kouč národního mužstva cítil, že jeho svěřenci měli v Edenu jednoznačně na vítězství a ztratili dva body. Na tiskové konferenci připustil, že byl zaskočený z výkonu v úvodním dějství.

"Jednoznačně ztráta dvou bodů. Jsme zklamaní, kluci v kabině mají hlavy dole. V druhém poločase jsme naši hru zlepšili, bohužel krátce po vedoucí brance jsme po naší chybě nabídli soupeři gól, kterým nám vyrovnal. My už to pak nestačili znovu otočit na svou stranu. Je to škoda, protože dnes jsme měli vyhrát," uvedl Šilhavý.

Jeho tým se sice nadále drží bez porážky v čele skupiny, druhá Albánie ale stále ztrácí jen bod a třetí Polsko se přiblížilo na dva body. Přímo na šampionát v Německu postoupí první dva celky z každé skupiny, o zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Bohužel dnes máme jen jeden bod, ale kvalifikace jede dál, bude se to nějak vyvíjet. Albánie teď hraje s Polskem, my pak jedeme do Albánie. Takže to může napovědět. Pak budeme mít další tři zápasy. Je to škoda, mohli jsme si udělat výhodu," litoval Šilhavý.

Nelíbil se mu výkon z bezbrankové první půle. "Taky jsme z toho byli zaskočeni. Připravujeme se na zápas, věděli jsme, o co jde, že je to pro nás důležitý zápas. A nastoupili jsme nervózně, bez pohybu, málo soubojů. První poločas nám vůbec nevyšel. Jsem rád, že se to potom druhý poločas zlepšilo a předvedli jsme lepší výkon," uvedl Šilhavý.

Domácí poslal v 56. minutě do vedení Václav Černý, ale už za 10 minut po chybě Alexe Krále před vlastním vápnem srovnal střelou do horního rohu Nedim Bajrami. "Nechci teď někoho trestat, ještě jsem to neviděl úplně přesně. Ale pravděpodobně ztráta míče Alexe a soupeř toho skvěle využil. Trefil to výborně. Nepřišlo mi, že by Alex hrál vyloženě nějak špatně. Že udělá chybu, to se stává," podotkl Šilhavý.

V neděli jeho svěřenci zakončí zářijový program přípravným zápasem v Maďarsku, kam odcestují v pátek. "Ještě nevím, jaký je zdravotní stav hráčů (po dnešku). Určitě bychom chtěli prostřídat tým. Ale byť to není zápas o body, určitá prestiž tam je. Budeme to chtít odehrát konfrontačně. Maďaři jsou ve velmi dobré formě, mají zajímavé výsledky. Nemůžeme nic podceňovat," dodal Šilhavý.