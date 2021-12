Síkela bude řešit rostoucí ceny energií, prosadit chce pomoc pro podnikatele

Praha - Nový ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) chce prosadit rychlou, dostatečnou a účinnou pomoc pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Prakticky okamžitě bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) muset v rámci ministerské pracovní skupiny řešit rostoucí ceny energií. Rozhodnutí na toto téma by podle Síkely mohla padnout ještě do konce roku. Ministr to dnes řekl novinářům po uvedení do úřadu.

Vláda na svém dnešním prvním jednání podle Síkely formálně potvrdila ustanovení pracovní skupiny, která bude mít za úkol zavedení opatření, jež sníží dopady rostoucích cen energií. Spolu s ním jsou členy skupiny ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ve středu by skupina podle Síkely měla první opatření předložit vládě.

"Přes všechny problémy nesmíme zapomenout na předsednictví v Radě Evropské unie, které považuji za výjimečnou příležitost k prosazení našich zájmů," uvedl dále Síkela. Pomoci chce k vyjednávání co nejlepších podmínek v rámci konečného znění tzv. evropské zelené dohody. Je to podle něj neopakovatelná příležitost k modernizaci českého průmyslu a energetiky. Už dříve uvedl, že chce usilovat o vyšší energetickou soběstačnost ČR.

Podle Síkely je také třeba více podporovat podnikání a export. V České republice by podle něj mělo vznikat více výrob s finální produkcí a služeb s vyšší a vysokou přidanou hodnotou jako podmínka růstu hrubého domácího produktu a životní úrovně.

V příštích měsících a možná týdnech podle Síkely ještě mnoho nových výzev, které bude třeba řešit, přibude. "Proto jsem se snažil v posledních dnech a týdnech se maximálně připravit na převzetí tohoto resortu, protože věřím, že když se dáme okamžitě do práce a když se té práci budeme věnovat maximálně, že všechny ty výzvy nejen zvládneme, ale že z nich vyjdeme ještě silnější, než jsme dnes," dodal.

Síkela byl pro dnešek posledním ministrem uvedeným do úřadu. S uváděním do ministerských funkcí bude premiér Fiala pokračovat v sobotu.