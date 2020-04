Signal Festival promítne světelná poselství v centru Prahy

Praha - Režisér Vít Klusák, herečka Jenovéfa Boková, cestovatel Ladislav Zibura a další osobnosti dnes a 29. dubna promítnou na zeď v Praze povzbuzující vzkazy. Světelné poselství může ostatním předat také každý, kdo svůj vzkaz napíše na facebookové stránky Signal Festivalu, odkud budou organizátoři postupně vybírat další texty. Kolektivní poselství upozorňující na sílu lidské komunikace v jakékoliv době se bude na malostranské náplavce mezi Mánesovým mostem a Hergetovou Cihelnou objevovat 28. a 29. dubna od 20:30 do půlnoci. ČTK o tom za organizátory informovala Nikola Lörinczová.

"Veřejný prostor začíná skoro po dvou měsících ožívat, ale návrat k normálnímu životu bez roušek a bez strachu ještě potrvá. Pomocí světelného média jsme proto vytvořili místo, kde mohou lidé vzkázat, co by dnes řekli ostatním, aby jim zvedli náladu v této nelehké době. Svět, ve kterém žijeme, se vlivem pandemie změní. Věřím, že se najdou i věci, na které se můžeme těšit. Naše poselství nesou povzbuzení a motivaci do příštích měsíců. A to teď nejvíce potřebujeme," uvedl Martin Pošta, ředitel Signal Festivalu.

Do projektu se zapojily desítky známých osobností. Svá světelná poselství vyšle na zeď na malostranské náplavce architektka Eva Jiřičná, zpěvačka Katarzia nebo umělkyně Kateřina Šedá. Zatímco herečka Jenovéfa Boková posílá na zeď vzkaz "Všechno bude dobrý, buďme na sebe hodní!", basketbalista Tomáš Satoranský vzkazuje s nadsázkou "Hlavně se z toho nepos*at".

Festivalu digitální a kreativní kultury Signal se koná tradičně na podzim v ulicích Prahy, kam přináší umělecká díla jež propojují kulisy města s nejmodernějšími technologiemi. Jednotlivými instalacemi či doprovodným programem reaguje na aktuální společenská témata, která nechává zaznít v širokém měřítku veřejného prostoru. Letošní 8. ročník se uskuteční od 15. do 18. října.