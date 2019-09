Signal Festival letos představí 18 instalací, tématem je revoluce

Praha - Letošní sedmý ročník Signal Festivalu, který se v Praze uskuteční od 10. do 13. října, představí 18 uměleckých instalací. Sjednocujícím tématem bude revoluce. Většina instalací bude na nových místech a součástí budou i tři oblíbené videomappingy a největší světelná instalace v historii festivalu. Novinářům to dnes řekli organizátoři, kteří s ohledem na minulé ročníky očekávají návštěvnost kolem 600.000 diváků.

Stejně jako loni budou umělecká díla rozmístěna na třech trasách, a to v Karlíně, na Starém Městě a na Malé Straně. Do festivalu se zapojilo devět českých a devět zahraničních umělců, 12 z 18 instalací bude na nových místech. Největší od Jakuba Peška každý večer pomocí čtyř laserů pokryje obrazem 183.000 metrů krychlových mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem.

Šest děl bude umístěno v takzvané galerijní zóně například u Muzea hudby či ministerstva dopravy, pro jejich zhlédnutí si lidé budou muset koupit vstupenku, a to buď v předprodeji za 200 nebo na místě za 300 korun. Oblíbené videomappingy, tedy světelné promítání na budovy, budou letos tři, a to na Tyršově domě na Malé Straně, na kostele svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí a na základní škole na Lyčkově náměstí v Karlíně.

Podle ředitele festivalu Martina Pošty bude letošní novinkou mobilní aplikace, kterou si lidé budou moci zdarma stáhnout a která bude obsahovat mapu festivalu. Nově budou součástí akce také komentované procházky, při kterých kurátoři provedou děti po festivalu. Tři obdobné vycházky jsou v plánu i pro dospělé, kteří se dozvědí detaily z pozadí akce. Uskuteční se také tři diskuse ve Werichově vile.

Jednu z instalací pro letošní ročník vytvořilo i studio Evy Jiřičné, která je tak první architektkou zastoupenou na festivalu. "Jsem posedlá světlem a tím, jak působí na různé materiály," vysvětlila, proč se rozhodla zapojit. Její dílo nazvané "A co kdyby to byla pravda" bude umístěno ve Vojanových sadech na Malé Straně. Další instalaci připravila skupina Big Light, jejímž členem je i Čechoargentinec Federico Díaz. Umělecké dílo je tzv. site specific, tedy připravené pro konkrétní místo, a to karlínskou Invalidovnu. Na nedávnou historii se zaměří instalace Trabi na Petříně, skládající se z deseti trabantů.

Podle Pošty pro festival zatím vzniklo 70 nových uměleckých děl za 45 milionů korun. Detaily o všech letošních instalacích a program ročníku jsou dispozici na webu www.signalfestival.com.