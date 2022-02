SHRNUTÍ: Válka na Ukrajině se stupňuje, má další desítky mrtvých

Kyjev/Moskva - Válka na Ukrajině se stupňuje. Ruské síly se v noci na dnešek znovu pokusily dobýt Kyjev, při ostřelování Charkova na východě Ukrajiny zabily desítky osob, ze země před válkou uprchlo přes 500.000 lidí. Západ slibuje napadené Ukrajině další podporu a Moskva přijímá odvetná opatření proti sankcím, které už tvrdě dopadají na ruskou ekonomiku. Představitelé Moskvy a Kyjeva, který by rád vstoupil do EU, spolu dnes proprvé od začátku války jednají, brzké ukončení konfliktu se ale nedá čekat.

Boje dnes pokračovaly na mnoha místech Ukrajiny. Při jednom z dosud nejtragičtějších momentů války v Charkově podle ukrajinských představitelů zahynuly desítky lidí a stovky utrpěly zranění po ostřelování východních částí města ruskými vojáky. Ruská raketa v noci zasáhla také obytný dům v ukrajinském městě Černihiv. Město Ochtyrka s asi 50.000 obyvateli na severovýchodě Ukrajiny zase Rusko podle Kyjeva opakovaně bombardovalo vakuovými bombami.

Moskva také znovu útočila na Kyjev, k němuž se blíží pětikilometrová kolona ruské armády. V ukrajinském hlavním městě, kde je podle listu The Times přes 400 ruských ozbrojenců snažících se zabít prezidenta Volodymyra Zelenského, dnes ráno po 36 hodinách skončil zákaz vycházení. Otevřely se obchody a omezeně funguje i hromadná doprava. Obyvatelé města mohou podle ruské armády odejít.

Od čtvrtka, kdy ruské jednotky vpadly na Ukrajinu, zemřelo podle Kyjeva nejméně 352 civilistů, včetně 14 dětí, a 1684 lidí utrpělo zranění. Rusko podle Kyjeva přišlo o zhruba 5300 vojáků, 191 tanků, 29 letounů a 29 vrtulníků. Moskva údaje o vlastních ztrátách nezveřejňuje a tvrdí, že ovládla nebe nad celou Ukrajinou, zasáhla 1114 vojenských objektů a zničila 314 tanků a dalších obrněnců.

Rusko zvýšilo bojovou pohotovost jednotek se strategickými raketami a bombardéry a prezident Vladimir Putin označil Západ za říši lží. Londýn si ale nemyslí, že by se Putin skutečně chystal použít jaderné zbraně. Spíš podle něj chce odvést pozornost od nedostatečného postupu ruské armády.

Na bělorusko-ukrajinské hranici dnes začalo jednání delegací Kyjeva a Moskvy. Klíčovým požadavkem Ukrajinců je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z celého ukrajinského území. Moskva zase protistranu dopředu vyzvala k ukončení bojů, každá hodina konfliktu podle ní znamená mrtvé ukrajinské občany a vojáky.

Severoatlantická aliance i Evropská unie přislíbily Ukrajině další zbraně a vojenské vybavení. Lotyšsko zemi stejně jako předtím Dánsko podpořilo i tím, že svým občanům povolilo bojovat v ukrajinských řadách proti ruské armádě. K podobné možnosti se příznivě staví i český prezident Miloš Zeman. Ukrajinský prezident Zelenskyj věří, že Západ jeho zemi pomůže i okamžitým přijetím do EU, o něž požádal. Členství Ukrajiny v unii podpořil český premiér Petr Fiala, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Ukrajina patří do EU a blok by si přál, aby se časem stala jeho součástí. Unie se ukrajinským uprchlíkům, kterých očekává až čtyři miliony, chystá dát až na tři roky možnost zůstat v zemích sedmadvacítky a legálně v nich pracovat.

Protiruské sankce, k nimž se dnes připojilo i jindy neutrální Švýcarsko, a naopak je odmítla Čína, tvrdě dopadají na ruskou ekonomiku. Rubl se propadl na historické minimum, centrální banka až na 20 procent zvýšila klíčovou sazbu a úpadek hrozí ruské bance Sberbank Europe. Dnešek se tak podle BBC stal pro ruský finanční systém opravdu černým dnem. Odchod z Ruska navíc hlásí další evropské firmy.

Moskva, která na část sankcí odpověděla tím, že do svého vzdušného prostoru recipročně nevpustí aerolinky ze 36 zemí, navíc čelí útokům hackerů. Ti zablokovali weby několika ruských médií. Nezávislým médiím Moskva hrozí pokutou, pokud o válce nebudou informovat tak, jak chce. Ruská policie mimo jiné zatkla aktivistu Lva Ponomarjova, který je autorem téměř milionem lidí podepsané petice proti ruské invazi.

V Ženevě se tento týden uskuteční mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva o Ukrajině. Slovensko, kam dorazilo asi 30.000 ukrajinských běženců, požádá unijní agenturu Frontex o pomoc při ochraně hranice s Ukrajinou. Česko tam vyšle 50 policistů. Finská hokejová federace neumožní reprezentacím Ruska a Běloruska startovat na letošním mistrovství světa, které pořádá.

