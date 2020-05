Setkávač nabízí v Říčanech seniorům bezpečné setkání s rodinou

Říčany (u Prahy) - Bezpečné setkání s rodinou v době koronavirové pandemie nabízí ode dneška seniorům takzvaný Setkávač. Jde o pojízdný kontejnerový přívěs, v němž si lidé nejvíce ohrožení covidem-19 mohou bez obav promluvit se svými blízkými a při tom mít pocit, že sedí u jednoho stolu. Odděluje je velmi nenápadná stěna z plexisla, zvuk přenáší mikrofony a reproduktory. Setkávač zatím slouží klientům domova seniorů v říčanské místní části Voděrádky, podle potřeby může být přemístěn i jinam.

Český olympijský výbor chtěl kontejner původně využívat k šíření olympijských myšlenek na olympijských festivalech. "Ale jelikož byly olympijské hry posunuty o jeden rok a olympijské festivaly čeká podobný osud, tak vznikl nápad, že by se to dalo využít tímto způsobem," řekl novinářům sportovní ředitel olympijského výboru Martin Doktor.

Zařízení je vybavené čističkou vzduchu, po každé návštěvě je vydezinfikováno. Lidé uvnitř si mohou povídat i bez roušek. "Je to myšlené tak, že na jedné straně sedí senior a na druhé dva až tři lidé z rodiny," dodal Doktor. Jako první dnes vyzkoušel Setkávač muž, který přijel do domova navštívit svého otce. "S tatínkem jsme se viděli přes skype a mluvili jsme po telefonu, ale osobní setkání je samozřejmě to nejlepší, co může být," řekl novinářům. Jedinou nevýhodou Setkávače je to, že není přizpůsobený pro handicapované.

Domov má podle ředitele Pavla Kyzlinka kontejner půjčený na týden, a chce jednat s výborem, zda by ho nemohl mít déle. Využití by měl i po obnovení návštěv, které je plánováno od příštího pondělí. Díky kontejneru by mohla být "invaze návštěv", kterou ředitel očekává, snáze rozdělena. "Část by mohla být v Setkávači, část na zahradě a část v objektu," dodal.

Soukromý domov se 150 lůžky má s koronavirem zkušenost. Po plošném testování se zjistilo, že tři zaměstnanci jsou pozitivní, neměli ale žádné příznaky. Přesto se podařilo zabránit rozšíření viru mezi klienty.

Kontejner pro bezpečná setkání by se zamlouval i městu Říčany, které provozuje domov s pečovatelskou službou a stacionář. Starosta Vladimír Kořen (Klidné město) připomněl, že starší lidé by se neměli cítit opuštěně. "Jedna věc je riziko onemocnění a druhá psychický stav seniorů," uvedl. Spolu s hercem Marošem Kramárem, s nímž moderuje talkshow Zázraky přírody, pořádal pro seniory besedy přes skype. "Ale kontakt s nejbližšími je to nejdůležitější," uvedl Kořen. Domnívá se proto, že Setkávač by využili i jinde, a to i v době takzvaného rozvolňování. "Ve společnosti je pořád ještě obava z nákazy a situace se může vyvíjet různě," dodal.