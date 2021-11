Šest asistencí Satoranského k úspěchu New Orleans v NBA nepomohlo

New York - Basketbalisté New Orleans prohráli v NBA doma s Brooklynem 112:120 a utrpěli devátou prohru za sebou. Český rozehrávač Tomáš Satoranský odehrál za poražené 15 minut, během kterých si připsal dva body, šest asistencí, doskok a zisk. Už posedmé v řadě vyhráli Golden State Warriors, kteří si vítězstvím 119:93 nad Chicagem upevnili vedení v soutěži. Stephen Curry k tomu přispěl 40 body.

Satoranský svůj jediný koš dal v posledních vteřinách třetí čtvrtiny po hezké individuální akci, kdy se otočkou uvolnil na donášku do koše. Jinak ale hlavně tvořil hru pro spoluhráče a vytvářel jim volné pozice. Po jeho šesté asistenci snížil Trey Murphy na 100:101, přičemž náskok Brooklynu ve třetí čtvrtině byl 21 bodů.

Pak se vrátila do hry základní sestava Pelicans, která dokonce šla do vedení o tři body, ale koncovku ovládl Brooklyn v čele s Kevinem Durantem a Jamesem Hardenem, který měl 39 bodů a 12 asistencí. Durant přidal 28 bodů. "Jsem na své kluky pyšný, že se dokázali do zápasu vrátit. Ale jsem zároveň zklamaný, že se opět prohrálo," řekl trenér New Orleans Willie Green."Ať se teď děje na hřišti cokoli, tak my víme, že máme dost talentovaný tým na to, abychom vyhrávali. Ono se to změní," dodal hráč Garett Temple.

Na vítězné vlně je naopak Golden State, který v sezoně dosud prohrál jen jednou. Proti Chicagu se sice Warriors rozjížděli pomalu a v první čtvrtině prohrávali o 10 bodů, ale od 15. minuty na hřišti kralovali. Definitivně rozhodli šňůrou 11:0 ve třetí čtvrtině a následně utekli až na 27 bodů. Curry proměnil devět trojek a 40 body trochu snížil náskok Duranta v čele místě střelecké tabulky. Nyní na něj ztrácí z druhého místa v průměru jeden bod na zápas.

Dallas vyhrál texaské derby nad San Antoniem 123:109. Kristaps Porzingis si 32 body vytvořil nové sezonní maximum, také Luka Dončič měl 32 bodů a k tomu přidal i triple double za 12 doskoků a 15 asistencí. "Hrát s Lukou je prostě hrozně snadné. Sejme z nás ostatních tlak a všem okolo sebe pomáhá hrát lépe," řekl Porzingis.

Triple double zaznamenal i Nikola Jokič, který se po trestu za roztržku s Markieffem Morrisem vrátil do sestavy Denveru a na výhře nad Atlantou 105:96 se podílel 22 body 19 doskoky a 10 asistencemi.

Uspěla také Oklahoma City, která vyhrála už počtvrté za sebou, když zdolala Sacramento 105:103. Zápas rozhodl dvě vteřiny před koncem Luguentz Dort nájezdem po předchozím zisku v obraně.

"Jen jsem se snažil zůstat před DeAaronem Foxem a jemu míč trochu utekl. Tak jsem mu ho vzal a pokusil se zápas rozhodnout, protože už nezbývalo moc času. Vzal jsem to na sebe," řekl Dort.

Český reprezentant Vít Krejčí sledoval zápas jen z lavičky a trochu si zlepšil náladu poté, co s rezervním týmem Oklahoma Blue prohrál v G-league se Santa Cruz a trefil jedinou střelu z deseti pokusů. Celkem tak měl tři body.

Los Angeles Lakers se bez LeBrona Jamese podlehli 83:107 Minnesotě. Ještě na začátku druhého poločasu vedli, ale třetí čtvrtinu prohráli 12:40. Pro Minnesotu to byla první výhra po šesti porážkách. Kolektivní výkon předvedl Phoenix, který zvítězil nad Memphisem 119:94 a hned deset hráčů Suns mělo osm a více bodů. Nejvíce byl vidět Chris Paul s 15 body a 12 asistencemi. Phoenix zvítězil posedmé za sebou a drží druhou příčku v Západní konferenci.

Výsledky:

New Orleans - Brooklyn 112:120 (za domácí Satoranský 2 body, 6 asistencí, 1 doskok), Boston - Milwaukee 122:113 po prodl., Charlotte - New York 104:96, Cleveland - Detroit 98:78, Denver - Atlanta 105:96, Golden State - Chicago 119:93, Houston - Portland 92:104, LA Lakers - Minnesota 83:107, Memphis - Phoenix 94:119, Oklahoma City - Sacramento 105:103, San Antonio - Dallas 109:123.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 13 9 4 69,2 2. Philadelphia 13 8 5 61,5 3. New York 13 7 6 53,8 Toronto 13 7 6 53,8 5. Boston 12 6 6 50,0

Centrální divize:

1. Chicago 12 8 4 66,7 2. Cleveland 13 8 5 61,5 3. Milwaukee 13 6 7 46,2 4. Indiana 13 5 8 38,5 5. Detroit 11 2 9 18,2

Jihovýchodní divize:

1. Washington 11 8 3 72,7 2. Miami 12 7 5 58,3 3. Charlotte 14 7 7 50,0 4. Atlanta 13 4 9 30,8 5. Orlando 12 3 9 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 12 8 4 66,7 2. Memphis 12 6 6 50,0 3. San Antonio 12 4 8 33,3 4. Houston 12 1 11 8,3 5. New Orleans 13 1 12 7,7

Severozápadní divize:

1. Denver 12 8 4 66,7 Utah 12 8 4 66,7 3. Portland 13 6 7 46,2 4. Oklahoma City 11 5 6 45,5 5. Minnesota 11 4 7 36,4

Pacifická divize:

1. Golden State 12 11 1 91,7 2. Phoenix 11 8 3 72,7 3. LA Clippers 11 7 4 63,6 4. LA Lakers 13 7 6 53,8 5. Sacramento 13 5 8 38,5