Serena Williamsová odstoupila, souboj Češek vyhrála Krejčíková

Paříž - Tenistka Serena Williamsová odstoupila kvůli zranění achilovky před druhým kolem z antukového Roland Garros. Ani v Paříži tak americká hráčka nezíská vytoužený čtyřiadvacátý grandslamový titul. Barbora Krejčíková porazila Barboru Strýcovou 6:4, 3:6, 6:3 a při třetí účasti na grandslamu ve dvouhře je poprvé ve 3. kole.

"Mám problém chodit, mám pocit, že kulhám. Se zraněnou achilovkou hrát nechcete, protože se to může zhoršit," řekla devětatřicetiletá Williamsová na narychlo svolané tiskové konferenci. Dnes měla hrát na centrkurtu s Cvetanou Pironkovovou.

Soupeřkou díky divoké kartě hrající Bulharky ve třetím kole bude Barbora Krejčíková, která porazila v českém souboji Barboru Strýcovou 6:4, 3:6, 6:3.

Williamsová má problém s achilovkou od prohraného semifinále na letošním US Open. I proto se odhlásila před Roland Garros z turnaje v Římě a po 1. kole v Paříži uvedla: "Musím se o nohu pořádně starat - laser, led, rehabilitace."

"Tenis miluju. Jsem soutěživá. Je to moje práce a pořád ji dělám dost dobře. Blížím se svým cílům, už tam skoro jsem, proto pořád pokračuju," řekla Williamsová.

Čím dál víc se ale nabízí otázka, zda vyrovná a případně překoná rekordních čtyřiadvacet grandslamových triumfů Australanky Margaret Courtové.

Někdejší světová jednička Williamsová vyhrála dosud poslední grandslamový titul v lednu 2017 na Australian Open. Po návratu na kurty po narození dcery Alexis už byla čtyřikrát ve finále turnaje velké čtyřky, ale ani jednou neuspěla.

Krejčíková zdolala Strýcovou a je v Paříži ve 3. kole

Barbora Krejčíková vyšla vítězně z českého tenisového souboje druhého kola na antukovém Roland Garros. Dvaatřicátou nasazenou Barborou Strýcovou dnes v Paříži porazila 6:4, 3:6, 6:3 a při třetí účasti v hlavní soutěži dvouhry na grandslamu je poprvé ve 3. kole.

Druhé kolo už rozehrála také Kateřina Siniaková a nad Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska vyhrála první set poměrem 6:3.

V duelu předních deblistek - Strýcová je dvojka a Krejčíková devítka v žebříčku čtyřhry WTA - měla zkušenější Strýcová lepší vstupy do setů. V každém šla do brejku, ale k úspěchu dotáhla jen druhou sadu. V prvním setu otočila Krejčíková stav z 1:4, ve třetí rychle smazala ztrátu z první hry a rozhodla brejkem na 4:2. Čtyřiadvacetiletá Krejčíková ukončila zápas po dvou hodinách a 42 minutách díky chybě soupeřky.

Aktuálně 114. singlistka světa Krejčíková by se měla díky postupu do 3. kola poprvé v kariéře posunout do první stovky žebříčku dvouhry. Na grandslamu hrála hlavní soutěž dvouhry poprvé předloni v Paříži (1. kolo) a letos v Austrálii (2. kolo). Mohla nastoupit i na US Open, ale kvůli koronaviru do New Yorku neletěla.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Wawrinka (16-Švýc.) - Koepfer (Něm.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1, Korda (USA) - Isner (21-USA) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Fritz (27-USA) - Albot (Mold.) 6:3, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (ČR) - Strýcová (32-ČR) 6:4, 3:6, 6:3, Svitolinová (3-Ukr.) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 0:6, 6:2, Pironkovová (Bulh.) - S. Williamsová (6-USA) bez boje, Schmiedlová (SR) - Azarenková (10-Běl.) 6:2, 6:2, Podoroská (Arg.) - Putincevová (23-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:2, Anisimovová (25-USA) - Peraová (USA) 6:2, 6:0, Alexandrovová (27-Rus.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Paarová, Wachaczyková (Rum./Něm.) 6:2, 2:6, 6:0.