Senát ZČU v Plzni nezvolil nového rektora, volby se budou opakovat do konce roku

Plzeň - Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) dnes nezvolil nového rektora. Kandidáti byli dva, oba z technických fakult. Žádný z nich nezískal potřebných 30 hlasů od 59 senátorů. Volby se budou opakovat, určitě do konce roku, řekl ČTK předseda senátu Pavel Karban. Vysokou školu s 11.500 studenty má vést nový rektor od 1. března 2023 do února 2027.

Na nového rektora dnes kandidoval devětačtyřicetiletý Milan Edl, bývalý děkan fakulty strojní, který ve funkci skončil před dvěma týdny. Druhým kandidátem byl osmapadesátiletý Jiří Hammerbauer, někdejší děkan fakulty elektrotechnické, který je nyní jejím proděkanem. Edl získal v prvním i druhém kole dnešní volby shodně 28 hlasů od 56 přítomných senátorů. Hammerbauera podpořilo nejprve 24 a ve druhém kole 26 senátorů. Oba dnes ČTK řekli, že účast v nové volbě zvažují, ale zatím nejsou rozhodnuti. Podle Karbana mohou přibýt noví adepti.

Na středu od 16:30 svolal Karban jednání předsednictva senátu, kde se dohodnou na termínech a harmonogramu. "Celé kolečko voleb se zopakuje. Bude následovat nová nominace kandidátů, jejich nové představení a volba, opět ve dvou kolech," řekl Karban.

"Budu si to muset hodně rozmyslet, nejsem úplně rozhodnutý," řekl ČTK po dnešní volbě Hammerbauer. "Zvažuji to," dodal Edl. Oba kandidáti uvedli, že předložili nejlepší možný program, jaký mohli. "Pokud v nich senátoři shledali něco, co by chtěli doplnit nebo předělat, tak uvidíme," řekl Hammerbauer. Podle Karbana byly vize obou adeptů hodně podobné.

"Předpokládáme, že se nová volba zvládne těsně před Vánoci," řekl Karban. Nepřekvapilo ho příliš, že dnes nový rektor nebyl zvolen. "Od začátku to vypadalo, že to bude 50 na 50. Jejich programy jsou hodně podobné. Vychází to asi z toho, že oba jsou z technických fakult," dodal. Podle Karbana už byli zřejmě senátoři rozhodnuti dopředu a moc prostoru pro vyjednávání mezi prvním a druhým kolem nebylo.

Mandát současného rektora Miroslava Holečka, který je v čele ZČU od března 2015, skončí 28. února 2023. Univerzitu vede dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat proto už nemohl.

Pokud by nikdo nebyl zvolen ani ve druhé, opět dvoukolové volbě koncem roku, následovalo by podle Karbana rozpuštění senátu rektorem v nejbližším možném termínu. "Poté by se museli navolit noví senátoři a celé kolečko by se opakovalo," uvedl. Šéf senátu si není úplně jistý, že by se to stihlo do konce Holečkova funkčního období. Pokud ne, zůstal by současný rektor ve funkci do zvolení nového rektora ZČU.