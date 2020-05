Senát ve středu rozhodne o ošetřovném a odkladu sociálních odvodů

Ilustrační foto - Cedule na dveřích vchodu do budovy Senátu v Kolovratském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru.

Ilustrační foto - Cedule na dveřích vchodu do budovy Senátu v Kolovratském paláci v Praze informovala 18. března 2020 o omezení vstupu do objektu v souvislosti s preventivními opatřeními kvůli koronaviru. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Prodloužení ošetřovného pro rodiče nebo odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy bude ve středu odpoledne schvalovat Senát. Projednat má rovněž prodloužení některých lhůt přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2021 kvůli dopadům epidemie koronaviru na ekonomiku. Verdikt Senátu napoví doporučení výborů, které se budou předlohami zabývat ve středu dopoledne.

Senátoři by se mohli zabývat rovněž případem šéfky senátorského klubu ANO Zdeňky Hamousové, kterou chce policie trestně stíhat kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Senátorka s vydáním souhlasí, své počínání za volantem označila za chybu a omluvila se za něj.

Nárok na ošetřovné mají mít nadále i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Důvodem by mohla být například omezená kapacita školských zařízení. Návrh podpořili například senátoři z klubu Starostů, kteří jsou nejpočetnější frakcí v horní komoře. Ošetřovné činí 80 procent vyměřovacího základu a vyplácet se bude nejdéle do konce nynějšího školního roku.

Návrh ohledně ošetřovného je součástí zákona, podle něhož firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Sněmovna odmítla snahy opozice, která má v Senátu většinu, o odpuštění části sociálních odvodů nebo o výraznější snížení penále, případně jeho úplné zrušení.

Prodloužení lhůt pro předložení státního rozpočtu Senát pravděpodobně umožní už vzhledem k tomu, že samotný rozpočet neprojednává. Horní komora má ve středu také dokončit projednávání zprávy o stavu životního prostředí v ČR nebo informaci o vyjednávání v rámci EU, kterou by jí měl předložit premiér Andrej Babiš (ANO). Ten se ale ze zasedání horní komory opakovaně omlouval.