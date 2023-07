Senát USA přijal návrh o obranné politice, čeká se střet se sněmovnou

Washington - Lídry dvou komor amerického Kongresu čekají složitá jednání o strategii armády pro příští rok poté, co Senát vypracoval návrh s řadou rozdílů oproti verzi schválené ve Sněmovně reprezentantů. Text o rozdělení 886 miliard dolarů (19,5 bilionu Kč) ve čtvrtek podpořila většina senátorů z obou politických stran, zatímco ve sněmovně republikánská většina prosadila vlastní verzi s opatřeními ohledně potratů či přístupu ke zdravotní péči pro transgenderové osoby.

Zákon o obranné politice označovaný zkratkou NDAA se v Kongresu přijímá každý rok s cílem nejen určit využití peněz vyčleněných pro Pentagon, ale také stanovit armádě priority na další rok či ovlivnit personální politiku. Letos jsou mimo jiné na stole plošné navýšení platů v armádě o 5,2 procenta, programy navržené jako odpověď na agresivní kroky Číny a Ruska či zřízení postu generálního inspektora ve věci vojenské pomoci Ukrajině.

Strategii podle amerických médií zpravidla demokraté a republikáni připravují společně, sněmovní verze však minulý týden prošla velmi těsným rozdílem poté, co se proti návrhu postavili téměř všichni demokraté.

Důvodem byly na poslední chvíli přijaté pozměňovací návrhy, které do debaty vnesly některé motivy "kulturních válek" mezi americkými konzervativci a liberály. Jeden z nich by zrušil politiku Pentagonu poskytovat placené volno a proplácet cestovní náklady pracovnicím, které jsou nuceny cestovat do jiného státu kvůli umělému ukončení těhotenství. Republikánští kongresmani chtějí také omezení armádních programů zaměřených na podporu diverzity a inkluze a konec hrazení zdravotní péče lidem procházejícím změnou pohlaví.

V Senátu měly podle agentury AP pozměňovací návrhy podporu obou politických stran a týkaly se spíše obranné strategie, zejména ve vztahu k Rusku a Číně. Také bylo přidáno opatření, které by vládě ukládalo shromažďovat záznamy o létajících objektech neznámého původu a posuzovat, zda tyto záznamy musí zůstat v utajení. Návrh počítá s tím, že některé informace by po čase byly zveřejněné.

Senátní verze NDAA prošla poměrem 86 hlasů ku 11. Obě komory Kongresu se nyní musí do konce roku dohodnout na kompromisu, přičemž demokraté v Senátu i Sněmovně reprezentantů označují republikánské sněmovní návrhy za nepřijatelné. Senátoři svůj návrh dokončili v momentě, kdy oběma komorám začínaly letní prázdniny.

Nadcházející vyjednávání budou podle médií další zkouškou pro předsedu sněmovny Kevina McCarthyho, který vede velmi těsnou republikánskou většinu a opět se ocitá pod tlakem radikálních stranických kolegů. Deník The Washington Post napsal, že pokud by Kongres nedokázal obranný zákon dojednat, bylo by to poprvé za více než 60 let. Poznamenal, že zároveň běží jednání o samotném rozpočtu Pentagonu, který se schvaluje odděleně.

Stále nedořešený také zůstává střet Pentagonu s republikánským senátorem Tommym Tubervillem, který už několik měsíců kvůli potratové politice ministerstva blokuje nominace do vysokých armádních postů. Aktuálně zdržuje přes 250 nominací a podle AP nejeví zájem o zmírnění své pozice, jakkoli jej k tomu pobízí i někteří jeho straničtí kolegové.