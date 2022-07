Senát projedná úsporný tarif pro domácnosti a snížení plateb za pojištěnce

Praha - Schvalovat úsporný tarif na energie pro domácnosti a snížení plateb za pojištěnce státu budou senátoři na své středeční schůzi. Sejdou se po týdenní přestávce, aby projednali další zákony, které jim poslala Sněmovna. Mohli by projednat i senátorský návrh, který upravuje volbu obecních zastupitelů. Takzvaný úsporný tarif má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu, plyn i teplo. Minulý týden ho projednával senátní ústavně-právní výbor a doporučil tento návrh schválit. Dnes se jím bude zabývat senátní hospodářský výbor, který je pro něj výborem garančním.

Úsporný tarif bude dotací ze státního rozpočtu určenou obchodníkům s energiemi, kteří o ni posléze sníží domácnostem zálohy nebo platby. Budou to ale muset uvést ve vyúčtování. Dotaci bude stát v případě elektřiny a plynu vyplácet automaticky a nebude o ni nutné žádat. Podrobnosti tarifu, tedy kolik bude příspěvek činit a kdo na něj bude mít nárok, stanoví vláda nařízením. Má se tak stát nejpozději v srpnu.

Naproti tomu o příspěvek na teplo budou muset žádat například společenství vlastníků nebo družstva. Bude se to týkat tepla z centrálního zásobování nebo z domovních kotelen. Horní hranice příspěvku v obou případech bude 30.000 korun. Předloha má také umožnit odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Vláda o jeho odpuštění rozhodla letos v červnu.

Druhý návrh zákona, kterým se mají senátoři zabývat, snižuje od letošního srpna platby státu za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Letošním snížením úhrad na část roku chce stát ušetřit ve svém rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Od roku 2024 návrh zároveň zavádí automatickou valorizaci zdravotních plateb státu. Ve Sněmovně proti snížení plateb protestovala opozice a varovala před tím, že to ohrozí dostupnost zdravotní péče.

Senátorská novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí, která je rovněž na programu středeční schůze, umožní voličům získat větší vliv na zvolení konkrétních kandidátů na obecní zastupitele. Posiluje většinové prvky v komunálních volbách. Návrh předložilo 12 senátorů a horní komora ho projedná zatím v prvním čtení. Pokud ho propustí dále, budou se jím zabývat senátní výbory. Novela se netýká letošních komunálních voleb, které budou na konci září. Zavedla by ale možnost doplňovacích komunálních voleb v obcích kde se mandátu vzdala jen část zastupitelů. V doplňovacích volbách by lidé zaplňovali jen uprázdněná místa v zastupitelstvu. Nemusely by se konat nové volby celého zastupitelstva, které za současného systému rezignacemi záměrně vyvolávají.