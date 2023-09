Senát pražské teologické fakulty přerušil jednání k odvolání děkana Novotného

Praha - Akademický senát Katolické teologické fakulty (KTF) Univerzity Karlovy (UK) se dnes rozhodl nehlasovat o tom, zda je návrh na odvolání děkana Vojtěcha Novotného přípustný. Jednání senátoři přerušili. Akademici tak o přípustnosti návrhu budou jednat na svém dalším zasedání, které podle webu bude 25. října. Po případném souhlasu s přípustností návrhu by senát mohl jednat o odvolání Novotného předběžně v listopadu, řekl předseda senátu Vít Vlnas. Důvodem pro odvolání děkana má být mimo jiné to, že fakulta dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny.

Vlnas upozornil na to, že o odvolání Novotného je možné jednat až poté, co děkan ukončí nemocenskou. Nyní Novotného zastupuje proděkan fakulty Jakub Jinek. Návrat do práce Novotný podle Vlnase předběžně ohlásil na začátek listopadu. Jednání akademického senátu fakulty je naplánováno na 29. listopadu.

Odvolání děkana navrhli někteří členové akademického senátu KTF. Důvodem podle nich je například děkanem řízená likvidace některých oborů, a naopak protežování jiných oborů a propuštění historika Petráčka, kterému pracovní poměr skončí 31. října. Petráček ČTK řekl, že za nestandardním krokem vidí tlak některých českých biskupů, jimž se jeho veřejné vystupování nelíbí. Děkan svůj krok opakovaně vysvětluje šetřením. K rezignaci vyzvali vedení KTF také studenti fakulty. Zástupci akademické veřejnosti a studentů školy dnes při jednání s sebou měli transparenty s hesly jako "Odvolejte děkana" a "Za fakultu otevřenou a inspirující".

Jinek dnes řekl, že fakulta kvůli úsporám přistoupila ke změnám ve struktuře děkanátu, ke snížení počtu úvazků a ke zrušení pracovního místa na katedře církevních dějin a literární historie, tedy propuštění Petráčka. Snížení úvazků se podle něj týká sedmi lidí. Fakulta si od toho slibuje úsporu 1,3 milionu korun ročně, informoval. Fakultě podle Novotného chybějí peníze kvůli úbytku studentů v oboru dějiny evropské kultury, výsledky ve vědě a výzkumu to nekompenzují.

Podle vedení fakulty děkan na nízký počet studentů katedry a pracovní nevytíženost Petráčka upozorňoval od dubna 2020, také opakovaně vyzýval k péči o obor a jeho ekonomickou kondici. Vedení katedry podle vedení fakulty žádný návrh řešení ekonomické situace oboru nepředložilo, o dalším postupu proto rozhodl děkan. Petráček skončil mimo jiné proto, že byl pracovně málo vytížený a "studijní program nemůže garantovat pracovník, který má hlavní pracovní poměr na jiné univerzitě a vede tam katedru", vysvětlil důvody Jinek.

Dřívější vedoucí katedry církevních dějin Petr Kubín dnes oponoval, že vedení katedry na jaře 2022 předložilo návrh na kombinované studium s cílem zvýšit počet studentů. Upozornil, že katedra zajišťuje i předměty na jiných pracovištích, výpočty předložené vedením fakulty jsou proto nepřesné. Rovněž řekl, že na něj děkan už dříve vyvíjel nátlak, aby Petráčka propustil.

Rektorka UK Milena Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na KTF v souvislosti s výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný. Následně rozhodla o interním auditu na fakultě, oznámil na webu mluvčí UK Václav Hájek. Vedení fakulty na webu porušování vnitřních předpisů odmítlo. Dnes Jinek řekl, že vedení KTF audit vítá, odmítá ale "poškozování dobrého jména fakulty a ničím nepodložené spekulace o motivech organizační změny".

Novotného zvolil akademický senát do čela fakulty roce 2021. Jeho funkční období začalo v roce 2022 a mělo by končit v roce 2026. Protikandidátem nynějšího děkana byl tehdy nynější vedoucí katedry systematické a pastorální teologie David Vopřada.