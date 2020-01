Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za Kuberu

Praha - Senát navrhne vládě vyhlášení státního smutku za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Termíny hledání jeho nástupce ani posledního rozloučení zatím nebyly stanoveny. Horní komora bude maximálně respektovat přání Kuberovy rodiny, řekl dnes novinářům první místopředseda Senátu Jiří Růžička (STAN) jako úřadující šéf horní komory.

O vyhlášení státního smutku chtějí zástupci Senátu jednat dnes odpoledne se zástupci vlády i Hradu. S Kuberovými blízkými se senátoři chtějí sejít ve středu, uvedl Růžička k závěrům jednání organizačního výboru. "Rodina by si přála, aby to bylo v co nejužším kruhu rodinném a my co nejvíc budeme respektovat přání rodiny," sdělil. Jednání o Kuberově nástupci v čele Senátu byla podle Růžičky odložena až po ukončení všech pietních akcí.

"Věřím, že nám vláda v tomto vyhoví," uvedl k návrhu na vyhlášení státního smutku předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Na jednání výboru navrhl, aby ve Valdštejnském paláci, který je sídlem horní komory, byla na Kuberovu památku umístěna lavička s popelníkem. "Myslím, že by si to Jaroslav Kubera přál, že by se tomu zasmál, a jsem přesvědčen, že si to zaslouží," řekl Vystrčil. Kubera byl náruživý kuřák.

Kubera, který zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám také svými provokativními či kontroverzními výroky. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, v závěru roku 2018 jako předseda.