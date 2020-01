Senát bude schvalovat nominaci Šámala na ústavního soudce

Praha - Senát bude dnes schvalovat nominaci předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala na ústavního soudce. Očekává se, že ji senátoři s ohledem na doporučení svých výborů odsouhlasí. Horní komora má posoudit také patnáct návrhů zákonů včetně úpravy postihu za týrání zvířat. Na programu je rovněž senátorská předloha, která má obranu se zbraní povýšit na ústavní úroveň.

Mezi nejsledovanější předlohy bude patřit novela trestního zákoníku, podle níž by soudy mohly uložit zákaz chovu zvířat až na deset let jako samostatný trest. Senátní zdravotnický výbor doporučil v poslanecké novele také zpřísnit tresty za týrání zvířat, jak o to tvůrci předlohy usilovali. Ústavně-právní výbor to ale nepodpořil.

Neúspěchem skončila snaha poslanců regulovat novelou živnostenského zákona krátkodobé pronajímání bytů turistům zejména prostřednictvím různých elektronických platforem. Novela tak má podle sněmovní verze pouze zpřísnit požadavky na turistické průvodce, kteří budou muset mít nově registraci od ministerstva pro místní rozvoj. Senátní hospodářský výbor chce v novele upravit pravidla pro vydání českého národního průkazu průvodce.

Další novela počítá s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu nově povede přehled všech výdejních jednotek pohonných hmot. Dosud vede pouze evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Jiná úprava má zavést platový řád pro zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu a Národního bezpečnostního úřadu.

Schválení se v Senátu zřejmě dočká také novela, která se týká invalidních vozíků. Rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, se zřejmě zvýší z nynějších šesti na 15 kilometrů za hodinu. Senátní zamítnutí naopak hrozí novele, která by měla upravit odpovědnost úřadů za způsobenou škodu.