Senát asi zruší pokutování vodáků za plavbu pod mírným vlivem alkoholu

Praha - Senát by měl schválit beze změn novelu, podle níž by vodáci nebyli od příští sezony pokutováni za plavbu pod mírným vlivem alkoholu na vybraných úsecích tuzemských řek. Horní komoře to dnes jednomyslně doporučil její výbor pro dopravu. V minulém funkčním období Senát prosazoval, aby se sankce nevztahovala ani na cyklisty například na vinařských stezkách. Kritici novely před takovýmto rozšiřováním varovali.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Novela má vstoupit v účinnost prvním dnem třetího měsíce po vyhlášení ve sbírce zákonů, což by mohlo být až začátkem příštího roku.

Novela podle podporovatelů změny nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Návrh podle něj umožní dát si jedno nebo dvě piva lidem, kteří to s konzumací alkoholu nepřehánějí. Kritici novely si stěžovali absenci kontrol na řekách.

Novela má také o rok posunout lhůtu pro výměnu již propadlých průkazů pro vůdce malých plavidel. Státní plavební správa také podle dalšího přijatého návrhu nebude muset šetřit nehody malých plavidel bez vlastního pohonu, tedy kánoí a raftů.

Vláda chtěla novelou především zavést do zákona pravidla nových evropských směrnic. Ve vnitrozemské plavbě mají přibýt dvě nové kvalifikované profese, a to odborník na přepravu cestujících a odborník na zkapalněný zemní plyn. Odborník na přepravu cestujících bude působit na plavidlech určených k přepravě více než 12 cestujících. Bude pomáhat cestujícím při ochraně jejich práv, bude pomáhat osobám se zdravotním postižením a bude vykonávat činnosti související s ochranou cestujících.

Odborník na zkapalněný zemní plyn bude působit na větších lodích s výjimkou rekreačních, které jako pohon využívají zkapalněný zemní plyn. Bude mít na starosti kontrolu pohonné soustavy a čerpání plynu. Odborníkem na zkapalněný zemní plyn bude muset být vůdce každého takového plavidla. Oba tyto druhy odborníků budou muset mít oprávnění. Státní plavební správa povede informační systém, v němž budou tito odborníci evidovaní.

Novela také upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona.