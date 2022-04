Senát asi Zemanovu nominaci Poledníka na ústavního soudce neschválí

Praha - Senát asi neschválí nominaci bývalého místopředsedy České advokátní komory Petra Poledníka na ústavního soudce. Vedle senátorů STAN ji nepodpoří pravděpodobně ani frakce ODS a TOP 09, uvedl dnes její předseda Zdeněk Nytra. Jejich kluby mají v Senátu většinu. Podobně nepříznivě se k návrhu asi postaví i lidovecký klub. Poledníka nominoval prezident Miloš Zeman jako nástupce Kateřiny Šimáčkové, která přešla loni k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

"Nechci to vydávat za definitivní stanovisko klubu, ale zatím to vypadá tak, že pana Poledníka nepodpoříme," uvedl Nytra. Vycházel z informací o Poledníkovi, které "nejsou moc příznivé". Podobně se vyjádřila i předsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková. "Zatím to vypadá, že tuto nominaci pana prezidenta nepodpoříme," uvedla.

Senátoři za Starosty k odmítavému postoji vůči Poledníkovi dospěli podle svého předsedy Petra Holečka na základě různých informací. Jednou z nich bylo to, že Poledník nerespektoval při exekučních řízeních rozhodnutí Nejvyššího soudu o nezákonných exekucích, uvedl Holeček.

Prezident ke jmenování ústavního soudce potřebuje získat souhlas Senátu. Horní komora o tom bude rozhodovat v tajných volbách. Nominaci Poledníka bude schvalovat zřejmě ještě během jara.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vyjádřil politování nad tím, že Zeman na volné místo nenavrhl ženu. Rychetský to v pondělí řekl ČTK s tím, že Poledníka osobně nezná a neví, zda se ve své dosavadní profesní kariéře věnoval ústavnímu právu, ani zda v této oblasti za sebou má nějakou publikační činnost.

Místopředsedou České advokátní komory byl Poledník v letech 2005 až 2021. Působí mimo jiné u rozhodčích soudů při Hospodářské a Agrární komoře a Slovenské obchodní a průmyslové komoře. Je také členem rozkladové komise antimonopolního úřadu pro veřejné zakázky, uvádí se v žádosti.

Sedmdesátiletý Poledník v advokacii působí od roku 1976 po absolvování Právnické fakulty nynější Masarykovy univerzity v Brně. Nemá specializaci, ale zvýšený zájem věnuje trestnímu právu. Je také členem Slovenské advokátní komory. "Složení soudcovského sboru by mohl obohatit jako odborník z aplikační praxe bez úzkého zaměření," uvedl v žádosti Zeman.