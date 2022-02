Senát asi bude chtít co nejvyrovnanější podíl na volbě rad ČT a Českého rozhlasu

Praha - Senát bude podle své mediální komise usilovat o to, aby měl co nejvyrovnanější podíl na volbě členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Chce tak zabránit snahám o možné politické ovládnutí obou veřejnoprávních médií vítězem sněmovních voleb. Po jednání komise to dnes novinářům řekli její předseda Václav Chaloupek a David Smoljak z klubu Starostů.

"Skutečně není jediný důvod, proč by se ta zodpovědnost i ta pravomoc volit členy kontrolních rad neměla rozdělit rovným dílem mezi obě komory," uvedl Smoljak. Připomenul, že rady sestavuje zatím výhradně Sněmovna vzhledem k tomu, že Senát v době prvního naplňování obou rad ještě nebyl ustaven.

Senátory připravovanou novelu o změně výběru členů rad ČT a ČRo si podle Smoljaka osvojilo ministerstvo kultury, které chce navíc připravit komplexní úpravu. Uvedl, že podle "politického zadání" má na rozdíl od senátorského záměru navrhnout, že Senát bude moci volit jen třetinu členů rad a o zbývajících dvou třetinách bude nadále rozhodovat dolní komora parlamentu. "To nepovažujeme za adekvátní a za správné, vlastně to považujeme za úplné popření smyslu toho zákona," řekl Smoljak. Rada České televize má 15 členů, Rada Českého rozhlasu devět členů.

Pro Senát by podle Smoljaka bylo přijatelné, aby v případě Rady ČT rozhodoval alespoň o sedmi jejích členech. "Určitě to není nějaká přetahovaná, kdo má větší ramena a větší svaly," řekl senátor. Podle něj ale Senát prokázal, že je schopen fungovat jako určitá brzda a pojistka proti riziku zneužití vítězem voleb, jako tomu bylo v Polsku a Maďarsku.

Novela o změně výběru členů rad by mohla být projednána ještě do podzimu, uvedl Chaloupek. Podle Smoljak je na tom vůle i ve Sněmovně.

Senátorská novela, kterou připravily Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Mezinárodní tiskový institut a Rekonstrukce státu, byla reakcí na úsilí ANO, SPD a KSČM obsadit rady svými adepty. Měla by také zpřesnit způsobilost nominujících organizací a zavést požadavky na kompetence jednotlivých kandidátů a přezkoumatelnost rozhodnutí rady ve správním soudnictví.