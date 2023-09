Šéfka EK: Podařilo se nám splnit 90 procent toho, co jsme si vytyčili

Štrasburk - Díky Evropskému parlamentu, členským státům Evropské unie a týmu komisařů se podařilo splnit přes 90 procent toho, co bylo v roce 2019 vytyčeno. Ve svém tradičním projevu o stavu EU to dnes v europarlamentu prohlásila šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. "Společně jsme ukázali, že když je Evropa odvážná, dokáže věci dotáhnout do konce," uvedla v proslovu, který je letos poprvé tlumočen i do znakového jazyka.

"Když jsem před vámi stála v roce 2019 se svým programem pro zelenou, digitální a geopolitickou Evropu, vím, že někteří měli pochybnosti. A bylo to předtím, než se svět obrátil vzhůru nohama, přišla globální pandemie a brutální válka na evropské půdě," řekla v úvodu své řeči šéfka unijní exekutivy. "Ale podívejte se, kde je Evropa teď. Viděli jsme zrod geopolitické unie - podporujeme Ukrajinu, postavili jsme se proti ruské agresi, reagujeme na agresivní politiku Číny," dodala.

Von der Leyenová si několikrát vysloužila potlesk, zejména když hovořila o právech žen či když podpořila evropské farmáře. "Ráda bych vám poděkovala za průlomovou práci, kterou jsme vykonali v oblasti rovnosti žen a mužů. Jako pro ženu to pro mě hodně znamená," řekla. "Neexistuje jediný argument, proč by za stejnou práci měla být žena placena méně než muž. Naše práce ale zdaleka nekončí, musíme pokračovat v pokroku," dodala. "Vím, že tento parlament podporuje náš návrh na boj proti násilí na ženách. I zde bych byla ráda, kdybychom uzákonili princip: Ne znamená ne," doplnila za potlesku europoslanců.

Hned v úvodu své řeči se šéfka EK věnovala takzvané Green Deal (unijní Zelené dohodě) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, obsahující soubor opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v zemích EU. Připomněla vysoké teploty, které panovaly letos v létě v Evropě, ničivé požáry i povodně a další projevy extrémního počasí. "Zelená dohoda se zrodila z nutnosti chránit naši planetu. Byla také navržena jako příležitost k zachování naší budoucí prosperity," uvedla von der Leyenová.

Evropský průmysl podle ní každý den ukazuje, že je připraven na změny a na potřebný přechod. "Ukazuje, že modernizace a dekarbonizace může jít ruku v ruce. Za posledních pět let vzrostl v EU počet továren na čistou ocel z nuly na 38. Do čistého vodíku jsme nyní přilákali více investic než USA a Čína dohromady," dodala.

Jak nicméně poznamenal server Politico, každý, kdo doufal v tvrdou obranu unijního úsilí, pokud jde o oblast klimatu, byl zklamán. Von der Leyenová se totiž nezmínila o možná posledním chystaném velkém návrhu této komise, kterým má být snížit emise skleníkových plynů do roku 2040. Ten by měla EK představit v první polovině příštího roku. Rovněž šéfka komise nekomentovala ani nadcházející klimatický summit, který se uskuteční v Dubaji na přelomu listopadu a prosince

Pokud jde o ekonomické záležitosti, nejvýznamnější překážkou v konkurenceschopnosti je podle von der Leyenové nedostatek pracovních sil na unijním trhu. Vyzvala proto k lepšímu přístupu k pracovním místům pro mladé lidi, ženy a kvalifikované migranty. "Miliony rodičů - většinou matek - se snaží sladit práci a rodinu, protože neexistuje péče o děti. A osm milionu mladých lidí nepracuje ani nestuduje. A to je jedna z největších překážek naší konkurenceschopnosti," uvedla. "Nedostatek pracovních sil brzdí kapacitu pro inovace, růst a prosperitu. Musíme tedy zlepšit přístup na trh práce," dodala.

Dnešní projev před europoslanci byl posledním podobným proslovem von der Leyenové ve funkci během stávajícího mandátu.