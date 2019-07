Šéf ŘSD Kováčik končí po třech měsících ve funkci

Praha - Pavol Kováčik dnes skončil ve funkci generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Organizaci zatím povede ředitel úseku výstavby Radek Mátl. Kováčika z funkce na jeho žádost uvolnil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), Kováčik odstoupil ze zdravotních důvodů. Dnes to oznámilo ministerstvo dopravy. Kováčik byl ve funkci od května, kdy nahradil odvolaného Jana Kroupu. Ministerstvo zároveň zahájilo reorganizaci státní příspěvkové organizace ŘSD, která by se do tří let měla stát podnikatelským subjektem.

"Pan Mátl pracuje na ŘSD patnáctým rokem a do detailu zná připravované stavby, ale hlavně všechna úzká místa jejich přípravy. Konzultovali jsme s ním i legislativní změny, které povedou k podstatnému zjednodušení a zrychlení přípravy staveb dálnic a silnic," uvedl Kremlík. Mátl by měl podle Kremlíka pokračovat v nastavené práci, která by měla vést k rychlému dokončení modernizace dálnice D1, dostavění dálniční sítě v Česku a výstavbě obchvatů měst a obcí.

Kováčik byl jmenován do čela ŘSD na začátku května, tři dny po nástupu Kremlíka do funkce ministra dopravy. Nový ministr si od něj sliboval především zintenzivnění a urychlení dopravní výstavby. Dalším jeho úkolem bylo zefektivnění řízení dopravního provozu při krizových situacích. Kováčik předtím působil mimo jiné jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ministerstvo dnes také uvedlo, že začalo s transformací ŘSD, které by se v horizontu minimálně tří let mělo stát podnikatelským subjektem. Stát si od toho slibuje, že státní organizace bude po přeměně lépe přizpůsobená tržnímu prostředí, což by mělo vést ke zrychlení dopravní výstavby. Podle Kremlíka by se transformace měla uskutečnit s co nejmenším počtem legislativních změn. "Cílem je mít efektivní podnik pro výstavbu a údržbu dálnic, který je konkurenceschopný na pracovním trhu," dodal.

Ministerstvo nyní chce vybrat přesnou podobu transformace, kterou na podzim představí vládě.

V Česku je nyní rozestavěno téměř 40 dálnic a silnic první třídy. Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v provozu 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.