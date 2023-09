Šéf Qualcommu: Umělá inteligence může chytrým telefonům vdechnout nový život

New York - Umělá inteligence (AI) by mohla vdechnout trhu s chytrými telefony nový život. V rozhovoru se CNBC to řekl šéf amerického výrobce čipů Qualcomm Cristiano Amon. V technologii AI spatřuje významné příležitosti. Rozvoj mobilních technologií by podle něj mohl spustit říjnová akce Snapdragon Summit, která je pojmenovaná podle čipové sady Qualcommu a slouží k prezentaci nových technologií, produktů a inovací.

"Summit se bude týkat neuvěřitelných případů použití, které pozorujeme u našich výrobců originálních dílů a telefonů, a mohl by vést k novému cyklu aktualizace telefonů," řekl Amon. "Časový rámec zatím neznáme, ale určitě k tomu dojde," dodal.

Prodeje chytrých telefonů v letošním roce poklesly, protože spotřebitelé si vzhledem k vysoké inflaci více hlídají své výdaje. Mnozí se rozhodli svá zařízení neměnit, protože v dnešních telefonech nevidí velký rozdíl oproti starším modelům na trhu, které mají pokročilé fotoaparáty a procesory.

Loni se celosvětový prodej chytrých telefonů meziročně propadl o 11,3 procenta na 1,21 miliardy, ukazují údaje společnosti IDC. Bylo to nejnižší hodnota od roku 2013.

Amon uvedl, že Qualcomm se v oblasti umělé inteligence vydává jinou cestou než jeho hlavní soupeř v odvětví polovodičů, společnost Nvidia. Ta se zaměřuje na zavádění AI do datových center, zatímco Qualcomm si mimo jiné všímá užití AI v chytrých telefonech a dalších zařízeních.