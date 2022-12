Šéf NÚKIB: Kybernetické útoky jsou propracovanější, je složitější je odhalit

Brno - Kybernetické útoky jsou podle ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáše Kintra stále sofistikovanější a propracovanější. Útočníci podle něj pracují i s faktory, jako je nátlak nebo obecněji s lidskou mentalitou, a je složitější je odhalit. Kintr to uvedl v rozhovoru s ČTK. Ve funkci je od července, v čele úřadu tehdy nahradil Karla Řehku, který se stal náčelníkem generálního štábu.

Podvodné metody útočníků jsou podle Kintra vícevrstvé. "Řetězí jednotlivé techniky a je tedy složitější je odhalit. Na to všechno musíme být připraveni. Nebo alespoň na co nejvíce z toho. Proto je potřeba pracovat neustále na kybernetické bezpečnosti, školit zaměstnance, investovat do vybavení a počítat v rozpočtu s potřebnými výdaji v této oblasti," uvedl Kintr.

Úřadu přibudou zaměstnanci. NÚKIB letošní rok uzavírá s 331 zaměstnaneckými místy, k 1. lednu 2023 se přehoupne přes 350 tabulkových míst. "Agenda, kterou NÚKIB má ve své gesci, se poměrně významně rozrůstá a dynamicky mění, takže se samozřejmě bavíme i o potřebě navyšování (počtu) míst. Je ale potřeba vnímat i omezení na straně pracovního trhu, kde už nyní narážíme na zásadní nedostatek kapacit," upozornil ředitel.

NÚKIB v polovině prosince evidoval o něco méně kybernetických incidentů než loni, tehdy jich bylo 157. "Přičemž s ohledem na dosavadní vývoj a fakt, jak moc je on-line svět v závěru roku exponovaný například v důsledku vánočních nákupů, nelze vyloučit, že se do konce roku ještě nějaký další incident nestane. I kdybychom uzavřeli letošní rok se stávajícím počtem incidentů, neznamená to, že by kybernetické bezpečnostní incidenty přestávaly být reálnou hrozbou nebo mají sestupnou tendenci," upozornil ředitel. Nadále podle něj platí, že spektrum hrozeb se rozšiřuje. Uvedl, že u části velmi závažných útoků je navíc nesmírně složité je vůbec detekovat, protože útočníci vynakládají mimořádné úsilí, aby zůstali nepozorováni.

S pokračující digitalizací společnosti lze podle něj očekávat, že se budou objevovat nové metody a techniky útoků a ty, které jsou známé, budou stále sofistikovanější. "Je potřeba se na to systematicky připravovat, pracovat na osvětě celé společnosti a zvyšovat naši odolnost nejen v technické rovině. Kybernetická bezpečnost začíná u klávesnice každého z nás," uvedl šéf kybernetického úřadu.

Kintr je ředitelem NÚKIB od července. "Můj nástup do čela NÚKIB se časově potkal se zahájením českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jsem rád, že stejně jako celá Česká republika jej (předsednictví) i my můžeme hodnotit jako úspěšné. Povedlo se nám naplnit naše priority a cíle," uvedl Kintr. Rada EU například přijala závěry k bezpečnosti dodavatelského řetězce informačních a komunikačních technologií (ICT), které vyzdvihují důležitost společného postupu při řešení této problematiky na unijní úrovni.

Povedlo se také schválit obecný přístup k návrhu nařízení o kybernetické bezpečnosti orgánů, institucí a jiných subjektů unie. NÚKIB také uspořádal Prague Cyber Security Conference, které se osobně nebo on-line zúčastnily stovky odborníků na kybernetickou bezpečnost z celého světa.