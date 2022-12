Seemanová si pochvaluje spolupráci s novým trenérem, vítá rivalitu

Praha - Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová rozhodně nelituje, že v létě udělala radikální krok a po deseti letech změnila trenéra. V mezinárodní skupině švýcarského kouče Luky Gabrila se jí líbí cestování i nová rivalita s jinými elitními plavci. Musela se víc osamostatnit, protože se i na závodech připravuje odděleně od zbytku české reprezentace. Musí se také víc starat o administrativu, kterou za ni v Praze vyřizovala její bývalá trenérka Petra Škábová. O svých zkušenostech hovořila elitní kraulařka na dnešní tiskové konferenci po návratu z mistrovství světa v krátkém bazénu, kde byla v neděli pátá na dvoustovce.

Fotogalerie

Mezi nejlepší se vrátila přesně rok po té, co z loňského šampionátu v Abú Zabí odletěla předčasně, protože jí zraněná záda neumožnila dýchat. Zdravotní problémy se vlekly, takže vynechala MS. Chtěla se nachystat na ME, ale o to přišla kvůli borelióze. V srpnu pak změnila trenéra.

Prožila tak mimořádně turbulentních dvanáct měsíců. "Byl to šílený rok s tím, co se všechno odehrálo. Přijde mi, že trval jeden den a zároveň tři roky dohromady," vzpomínala. Léto pro ni bylo hodně psychicky náročné. Potýkala se s tím, že nemohla odcestovat na vrcholnou akci, na kterou se připravovala, i s pochybnostmi okolí o nové cestě, kterou si zvolila. "Lidi mi říkali, že to může být horší, že lidi z Česka nikdy nic nedokázali mimo Českou republiku," svěřila se loňská mistryně Evropy.

Zintenzivnila spolupráci se sportovním psychologem, více se stará o své tělo. "Klepu, že od té boreliózy jsem zdravá, nic mě netrápí, můžu v klidu trénovat. Snažím se i trošku nabrat tuky a váhu, abych měla z čeho brát, aby tělo nebylo vysáté," popisovala. Nový trenér zatím naplňuje její očekávání. "Víc posloucháme moje tělo. Máme jinak nastavený tréninkový cyklus na soustředění i plán sezony. Třeba vůbec neladíme na žádné závody před hlavním vrcholem."

S přípravou v mezinárodní skupině je spojeno mnohem více cestování. "Je to krásné cestovat se sportem. Jsem za to strašně vděčná. Mám možnost se dostávat na místa, kam by se člověk jen tak nepodíval. Je fajn poznávat kulturu i různé plavecké kultury. Nicméně už toho bylo hodně tenhle rok a musím říct, že už jsem se těšila domů," řekla dvaadvacetiletá Češka.

Když se chtěla dál posouvat, viděla cestu v tom, aby trénovala s ještě lepšími plavci, než měla v pražské skupině. "Trénuju s holkou (Kaylou Sanchezovou), která je mnohem rychlejší na stovku a já jsem zase rychlejší na dvoustovku. I ta holčičí rivalita je znát," poznamenala Seemanová. "Rozhodně té změny nelituju, jsem strašně šťastná, že jsem to udělala. Stal se ze mě zodpovědnější člověk," dodala.

Přes Vánoce bude mít volno. Do přípravy naskočí 2. ledna, kdy začne vše směřovat k červencovému mistrovství světa ve Fukuoce.