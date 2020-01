Šediváčkův long zvládl nadprůměrný počet musherů

Deštné v Orlických horách (Rychnovsko) - Letošní čtyřiadvacátý ročník extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long v Orlických horách zvládlo nadprůměrných více než 80 procent soutěžících. "Tratě byly rychlé a bezpečné, nebyl na nich hluboký sníh a závodníci měli natrénováno. Proti původnímu záměru byly tratě o něco kratší," řekl ČTK ředitel závodu Pavel Kučera. Závody začaly v úterý a trvaly do dneška. Obavy, že je omezí nedostatek sněhu, se nenaplnily.

"Ještě před třemi týdny ve mně byla ohledně sněhu malá dušička. Nakonec sníh na vrcholcích hor v sobotu před závody ještě napadl a na východní straně hor ho byl dostatek," řekl Kučera. Na tratě na loukách a cestách Orlických hor postupně v úterý a ve středu vyrazilo kolem 80 závodníků z deseti zemí s téměř 700 psy.

Původně zamýšlené tratě o délkách 300 a 200 kilometrů pořadatelé o něco zkrátili. Na delší pětietapovou trať o konečné délce asi 250 kilometrů vyrazilo devět spřežení a všechna závod zvládla. Kratší trať o délce přes 170 kilometrů měla čtyři etapy a dokončilo ji přes 80 procent startujících. "V minulosti závod nedokončilo více závodníků," uvedl Kučera. Například loni všechny etapy závodu zvládla asi polovina startovního pole.

Šediváčkův long patří mezi nejnáročnější a nejdelší klání svého druhu v Evropě. "Nejde o rovinaté závody jako někde na severu (Evropy). Spřežení překonají v součtu převýšení 7500 metrů. Trať je díky častým zatáčkám velmi technická" popsal Kučera náročnost závodů. Do Deštného jezdí se musheři z celé Evropy. "Letos přijel jeden Španěl a těch 2500 kilometrů cesty nelitoval. Slíbil, že příští rok zase přijede," řekl Kučera.

Letos byl nejrychlejším musherem na dlouhé trati několikanásobný vítěz Šediváčkova longu Roman Habásko ze severočeských Podbořan. Celou trať s dvanáctičlenným spřežením čistokrevných sibiřských husky zdolal za 16 hodin a 39 minut. Na nejdelší trať se vydala i jedna žena. Švýcarka Corinne Brechtholdová ji se sedmičlenným spřežením zvládla za 24 hodin.

Do cíle dnes účastníci dorazili po nočním bivaku ve volné přírodě v lokalitě Zámeček-Pádolí. Závodníci delší tratě měli ještě bivak ze čtvrtka na pátek v Černé Vodě. "První bivak vyšel výborně. Bylo jasno a teplota klesla k minus 15 stupňům. U druhého bivaku byly jen minus tři, ale kvůli mlze byla vlezlá nepříjemná zima," řekl ČTK Habásko.

Počasí podle něj přes špatné prognózy se sněhem vyšlo a tratě byly dobře připravené. "Kdo se nebál a do zatáček moc nebrzdil, tak si to užil. Podmínky pro to byly ideální," řekl.

Závod, který vede z větší části po hřebenech Orlických hor, je pojmenován po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu.