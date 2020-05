Sdílení aut v Česku by po krizi mohlo posílit, roste zájem firem

Praha - Sdílení a pronájem aut v Česku koronavirová krize neohrozí, spíše naopak. Většina firem sice v prvních týdnech nouzového stavu zaznamenala propad poptávky, ne však tak výrazný jako u veřejné dopravy. Mnozí zákazníci podle provozovatelů z obav před nákazou volili individuální dopravu. Přibývají hlavně firemní klienti. V dubnu navíc poptávka roste. Do budoucna by půjčování aut po krizi mohlo podle firem posílit. Vyplývá to z informací provozovatelů carsharingových firem pro ČTK.

Většina carsharingových podniků v březnu kvůli krizi zaznamenala propad poptávky. "Mnoho našich zákazníků prostě omezilo svůj pohyb na minimum z důvodů souvisejících s nouzovým stavem," uvedl předseda Asociace českého carsharingu Roman Filip. Oslabení zájmu u většiny firem odhadl na zhruba polovinu.

Ve srovnání s veřejnou dopravou však nebyl dopad koronavirové krize na sdílenou dopravu tak velký. V MHD nebo ve vlacích klesl počet cestujících až o 90 procent, mnoho lidí preferovalo soukromou dopravu. "Ukázalo se, že v době zvýšeného nebezpečí šíření infekční nemoci je přeci jen bezpečnější jet autem než hromadnou dopravou. Zájem o individuální dopravu jako bezpečný způsob dopravy tak postupně roste," uvedl ředitel carsharingové firmy Anytime Milan Beutl.

Obava z cestování veřejnou dopravou dokonce u některých firem vedla ke zvýšení zájmu o pronájem auta. "Zhruba od poloviny března se nám začal výrazně zvyšovat počet pronajatých vozů, zejména pak v kategorii menších," uvedl Adam Szabó ze společnosti Driveto.

Od Velikonoc evidují rostoucí zájem všechny firmy, stoupající trend je podle firem patrný každý týden. Například u Anytime by se podle Beutla mohla poptávka vrátit na původní úroveň už v květnu. Zhruba o pětinu vyšší zájem eviduje za duben i Driveto.

Koronavirová krize by do budoucna mohla sdílení aut posílit. "Všichni budou hledat cesty, jak ušetřit a jak co nejméně fixovat náklady. Produkty s flexibilní možností přerušení služby budou znamenat velkou přidanou hodnotu," uvedl Szabó. Další výhodou může podle něj být počet okamžitě dostupných vozů v době, kdy jsou nová auta vlivem omezených výrob nedostupná. O tom, že krize zřejmě nebude mít na sdílení negativní vliv, svědčí i plán společnosti Anytime, která chce do konce roku zvýšit počet provozovaných aut v Praze ze současných 200 na 500.

Podle asociace lze očekávat růst zájmu do budoucna zejména v Praze a v Brně, kde se mění přístup obyvatel k individuální dopravě. Posléze by se trend mohl přenést i do dalších krajských měst.

Během krize začaly sdílení aut častěji využívat především firmy. Ty podle Beutla začaly odkládat koupi nových vozů, podobně jako při předchozí krizi v roce 2009, a právě carsharing je pro ně alternativou k dlouhodobějšímu pořízení vozu například na operativní leasing. Například Anytime proto v minulém týdnu spustilo službu, která cílí na malé a střední firmy.