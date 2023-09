Schůzka ministrů zahraničí NATO by se příští rok měla konat mj. na Hradě

Praha - Neformální schůzka ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance (NATO) by se příští rok měla konat na Pražském hradě, v Černínském, Toskánském a Hrzánském paláci v Praze. Náklady na akci půjdou z výdajů na obranu státu, které byly při sestavování návrhu státního rozpočtu na příští rok převedeny z kapitoly ministerstva obrany do ostatních kapitol rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který má ČTK k dispozici. Informace o přípravě zasedání dnes schválila vláda.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake už v červnu ČTK sdělil, že se zasedání uskuteční v květnu. Dosud se taková akce konala dvakrát - loni v Berlíně a letos v Oslu. Pro Prahu půjde o největší alianční akci od summitu NATO v roce 2002.

"Jsme aktivní spojenec, který klade důraz na politickou soudržnost uskupení. Ministerské zasedání organizované v Praze bude symbolickým potvrzením významu, který alianci - nejen v současném kontextu bezpečnostní situace ve světě - přikládáme," uvedlo ministerstvo zahraničí v materiálech.

Akce se uskuteční v roce, kdy si Česko připomene 25. výročí vstupu do NATO. Zároveň na rok 2024 připadá 75. výročí založení aliance. "Rozhodnutí o vstupu do euroatlantických struktur a následné zakotvení ČR v NATO představuje jeden z historicky nejdůležitějších kroků v samostatné historii ČR. Jeho význam skutečně doceňujeme v dnešní době," poznamenal resort.

Veřejnost si podle ministerstva s ohledem na zhoršující se bezpečnostní prostředí ve světě a zejména ruskou agresi na Ukrajině uvědomila, jak je členství v nejsilnějším globálním obranném uskupení zásadní pro zajištění bezpečnosti a stability. Česko je podle úřadu sebevědomým a aktivním spojencem. "Zodpovědnou bezpečnostní politikou, ctěním členských závazků, jakož i naším podstatným přínosem pro alianční zahraniční mise a operace úspěšně přispíváme k síle Severoatlantické aliance," uvedl úřad.