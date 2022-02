Schůze Sněmovny byla na podnět ANO přerušena kvůli rozpočtu

Praha - Schůze Sněmovny byla na podnět opozičního hnutí ANO přerušena, aby se vedení dolní komory poradilo, zda přednostně projednat letošní státní rozpočet. Vybídla k tomu předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Vmísila se mezi vystoupení poslanců SPD, kteří svými návrhy na úpravy programu jednání Sněmovny blokují schvalování vládní novely pandemického zákona. Původně bylo jednání přerušeno do 10:30, předsedající schůze Jana Mračková Vildumetzová (ANO) ale poté oznámila prodloužení pauzy až do 11:00.

Schillerová uvedla, že nynější situace nikam nevede. Podle klubu ANO má na schůzi větší prioritu státní rozpočet, který má Sněmovna ale projednávat až v pátek. "Tato země může být bez pandemického zákona, ale nemůže být bez státního rozpočtu," prohlásila.

Bývalá ministryně financí slíbila, že i když bude vládní návrh rozpočtu kritizovat, nebudou ho poslanci ANO obstruovat, ačkoli normu nepodpoří. Podotkla, že ani poslanci SPD podle veřejných vyjádření nehodlají projednávání rozpočtu brzdit.

Na tiskové konferenci následně Schillerová řekla, že na grémiu navrhla, aby se schůze přerušila a hned dopoledne se sešel rozpočtový výbor, jehož zasedání je v plánu na odpoledne. Koaliční poslanci se podle ní nyní radí o dalším postupu.

Sněmovna dnes bude moci znovu jednat kvůli obstrukcím SPD přes noc

Sněmovna si na návrh vládní koalice schválila, že dnes bude moci kvůli obstrukcím SPD jednat znovu přes noc. Pravidla jednání chce koalice upravit. Navrhl to předseda poslanců ODS Marek Benda. Vystoupil s přednostním právem mezi projevy poslanců SPD, kteří od úterního zahájení schůze prakticky nepřetržitě předkládají návrhy na změny či doplnění programu schůze, aby zabránili opětovnému projednání pandemické novely.

"Předpokládám situaci, kdy za 18 hodin čistých našeho jednání jsme se nedostali k návrhu programu, stále jednáme mimo program, za úplně absurdní, za ukázku toho, jak se zejména část opozice snaží za každou cenu zdestruovat práci Poslanecké sněmovny. A myslím, že není možné na toto přistoupit a budeme muset holt tady trávit ty noci, abychom tento nekonečný maraton vydrželi," řekl Benda.

Sněmovna by měla na Bendův návrh také projednat usnesení, kterým nově upraví své vnitřní poměry. "Po tom, co se tady posledních 18 hodin odehrává, budeme možná muset nějakým způsobem zareagovat," uvedl Benda. Zatím není jasné, co je obsahem zamýšleného usnesení a kdy by ho dolní komora měla projednávat, pokud jej zařadí na program.

Benda na dotaz ČTK uvedl, že obsah usnesení ohledně úpravy vnitřních poměrů Sněmovny zatím nebyl ještě stanoven, ale že chce mít otevřený prostor. Podle informací ČTK je ve hře omezení doby pro vystoupení poslanců k návrhům na úpravy programu schůze.

K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala. V úterý se o to postaral šestihodinovým vystoupením předseda SPD Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Jednání poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO. Obě frakce si kvůli tomu vyžádaly postupně dvouhodinové přestávky na svá jednání. Postup koalice ve Sněmovně chce opozice napadnout u Ústavního soudu.

Asi dvě desítky lidí v Praze protestovaly proti pandemickému zákonu

Asi dvě desítky lidí dnes dopoledne na rohu pražských ulic Sněmovní a Nerudova protestovaly proti novele pandemického zákona, kterou by dnes měla opětovně projednávat Sněmovna. Senátoři novelu neschválili. Protest svolala opětovně iniciativa Chcípl PES, podle jejíchž zástupců je novela protiústavní a zneužitelná.

Demonstrace začala v 10:00, na místě se sešlo asi 20 lidí. V první hodině od začátku demonstrace byl protest pokojný. Lidé s sebou měli vlajky, popíjeli a poslouchali české písně z reproduktoru. Okolo 11:00 začali demonstranti pískat na píšťalky a svůj nesouhlas s novelou pandemického zákona dávat najevo také rytmickým bubnováním. Na pořádek ve vymezeném prostoru před Sněmovnou dohlíželi policisté. Zástupci demonstrantů již dříve uvedli, že je podle nich novela protiústavní, zneužitelná a omezí svobodu lidí.

Demonstrace proti novele zákona se konají poněkolikáté. Při prvním sněmovním schvalování předlohy v lednu se na Malostranském náměstí sešlo podle policie asi 800 demonstrantů. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Při projednávání novely v Senátu odpůrci úpravy pandemického zákona protestovali na Klárově, kde se shromáždilo asi 60 lidí.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senát novelu ve čtvrtek 10. února zamítl. Senátoři ale i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dříve uvedl, že předpokládá, že Sněmovna senátní veto přehlasuje. Pokud Sněmovna novelu neschválí, chce Válek vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu. Pro přehlasování senátního veta je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů jich má při kompletní účasti 108.