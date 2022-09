Schranz má poraněnou hlavu a krční páteř, na podzim zřejmě dohrál

Praha - Fotbalový útočník Slavie Ivan Schranz po zápase Evropské konferenční ligy s Ballkani skončil v nemocnici na neurochirurgii se zraněním hlavy a krční páteře. Podle vyjádření šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka na twitteru už si na podzim nezahraje.

"Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii ÚVN se zraněními hlavy a krční páteře. Ivane, držíme palce a jsme s tebou," napsal Tvrdík. "A pro podzim tak bohužel přicházíme o dalšího klíčového hráče," posteskl si předseda představenstva úřadujícího ligového vicemistra.

Slávisté mají už na marodce obránce Jana Bořila, Davida Hovorku, záložníka Tomáše Holeše a zraněný je i nigerijský ofenzivní hráč Yira Sor. V neděli čeká Pražany ligový šlágr s mistrovskou Plzní, po reprezentační pauze pak zbytek Konferenční ligy.

Devětadvacetiletý slovenský fotbalista Schranz v závěru čtvrtečního duelu s Ballkani (3:2) dostal úder kolenem do hlavy a opustil hřiště na nosítkách. Trenér Jindřich Trpišovský původně doufal, že nepůjde o nic vážného. "Vypadalo to hrůzostrašně, ale snad to nebude nic vážnějšího. Uvidíme v dalších dnech," řekl bezprostředně po zápase v Edenu.